Гинеколог объяснил свою позицию на конференции в Петербурге

Профессор в области гинекологии Игорь Коган объяснил Daily Storm, почему на конференции в Петербурге он сказал, что «первый половой акт должен завершиться беременностью». По мнению Когана, нужно, чтобы девушки начинали заниматься сексом не с 16 (как это происходит сейчас) и не тянули с рождением детей до 38 лет.

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Ранее Telegram-каналы опубликовали 20-секундное видео, на котором Коган призывает дебютировать в сексе так, чтобы все закончилось родами.

« П р и э т о м о н с а м ж е г о в о р и т , ч т о п о л о в у ю ж и з н ь д е в у ш к и н а ч и н а ю т п р и м е р н о в 1 6 л е т » , — з а я в л я е т с я в с о о б щ е н и и п о д к а д р а м и в ы с т у п л е н и я с п е ц и а л и с т а .

Но секс и рождаемость — совершенно разные аспекты, и авторам Telegram-каналов не стоит устраивать путаницу, отметил Коган.

« Е с т ь н а ч а л о п о л о в о й ж и з н и у д е в у ш е к , к о т о р о е н у ж н о н е в 1 6 , а п о з ж е . А е с т ь п е р и о д м е ж д у н а ч а л о м п о л о в о й ж и з н и и р о д а м и . Е с л и в 2 0 - 2 2 г о д а о н а н а ч и н а е т ж и т ь п о л о в о й ж и з н ь ю , а р о ж а е т в 3 8 — т о г д а у н а с [ п о л у ч а е т с я ] 2 0 л е т п е р и о д а , к о г д а в о з р а с т а е т р и с к и н ф е к ц и о н н ы х , в о с п а л и т е л ь н ы х п р о ц е с с о в ж е н с к и х п о л о в ы х о р г а н о в » , — п о я с н и л с у т ь с в о е г о в ы с т у п л е н и я ч л е н - к о р р е с п о н д е н т РАН.

Происходит и частая смена половых партнеров, указал он. Профессор заметил, что говорит не обо всех россиянках, а лишь о некоторых девушках.

« Э т о в с е р и с к и и н ф и ц и р о в а н и я , б е с п л о д и е , н е п р о х о д и м о с т ь м а т о ч н ы х т р у б » , — п р е д у п р е д и л Коган.

С 13 по 15 февраля в Санкт-Петербурге проходит 11-й Общероссийский конференц-марафон «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству». На этом мероприятии Коган рассказывал, как улучшить демографию в стране.