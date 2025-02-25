Как сохранить зрение: гимнастика для глаз
Наш образ жизни меняется. В первую очередь – благодаря быстро развивающимся технологиям и постоянному использованию гаджетов, что очень заметно влияет на наше зрение. Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал "Рамблеру", как при помощи зарядки для глаз помочь зрению – если не улучшить его, то хотя бы затормозить ухудшения.
Что необходимо знать
Многочасовая работа за компьютером, частое взаимодействие с мобильными устройствами и недостаток физической активности оказывают негативное воздействие на организм в целом и на здоровье наших глаз в частности.
Для начала хочу подчеркнуть, что гимнастика для глаз – не просто набор произвольных движений. Это – целая система упражнений, которые в комплексе помогают поддерживать здоровье органов зрения. Для того чтобы гимнастика была действительно эффективной, важно соблюдать определенные правила.
Самые важные правила гимнастики
Регулярность
Следует делать эти упражнения на регулярной основе, чтобы гимнастика для глаз вошла в привычку и стала ежедневным healthy-ритуалом. Упражнения для глаз необходимо выполнять не менее двух раз в день, а оптимально — каждые два-три часа при работе за компьютером или чтении. Такая частота, без пропусков на выходные, поможет значительно улучшить состояние ваших глаз.
Постепенность
Начинайте с простых упражнений и постепенно усложняйте их. За один раз не выполняйте слишком много разнообразных упражнений, чтобы не перенапрягать глаза.
Чередование нагрузок
Чередуйте упражнения на напряжение глаз с расслабляющими. Это поможет избежать дополнительного негативного воздействия на мышцы глаз.
Индивидуальный подход
Выбирайте упражнения, подходящие именно вам, принимая во внимание ваше состояние здоровья и показатели зрения. Перед началом занятий лучше всего проконсультироваться с врачом-офтальмологом.
Осознанность
При выполнении гимнастики сосредоточьтесь на движениях глаз. Упражнения должны приносить комфорт. Если возникает боль или дискомфорт, немедленно прекратите. Не забывайте о дыхании – дышите ровно и глубоко, не задерживая его.
Комплекс упражнений для глаз
Существует много различных гимнастических упражнений для улучшения зрения. Рассмотрим наиболее эффективные и простые из них, которые можно выполнять в любое время и в любом месте.
- Моргание. В течение 15-20 секунд быстро моргайте глазами. Это поможет вам увлажнить роговицу и параллельно снять напряжение.
- Движения по вертикали. Медленно смотрите вверх, затем вниз. Попробуйте повторять это упражнение не менее 10-15 раз.
- Движения по горизонтали. Теперь так же медленно смотрите сначала вправо, а потом переводите взгляд налево. Это упражнение тоже делаем 10-15 раз.
- Диагональные движения. Задача примерно такая же, но теперь переводим взгляд по диагонали. Сначала смотрите из верхнего левого угла в нижний правый, а затем из верхнего правого в нижний левый. Повторяем 10-15 раз.
- Круговые движения. Вращаем глазами сначала по часовой стрелке, а после этого – против часовой. Делаем по 10-15 кругов в каждую сторону.
- Фокус на объекте. Найдите удаленный объект (например, дерево за окном) и близкий (пусть это будет, допустим, палец). Переключайтесь между ними, фокусируясь на каждом в течение нескольких секунд. Повторите 10-15 раз.
- Рисование глазами. Представьте, что ваши глаза — это карандаши, и нарисуйте в воздухе простые фигуры, такие как круг, квадрат, треугольник, восьмерку. Благодаря этому упражнению вы не столько сможете развить гибкость глазных мышц, но и улучшить координацию.
- Релакс. Закройте глаза на несколько минут, расслабьтесь. Вы можете представить себе приятные образы или сосредоточиться на своем дыхании, чтобы снять напряжение.
Помните, что гимнастика для глаз — лишь один из методов облегчить нагрузку на зрение, но необходимо комплексно подходить к вопросу диагностики и лечения, если это необходимо. Если вы используете неправильные очки или линзы, игнорируете походы к офтальмологу или не следуете его указаниям, упражнения не смогут в полной мере помочь, поэтому свой путь к хорошему зрению стоит начать с посещения врача.