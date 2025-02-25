Как сохранить зрение: гимнастика для глаз

Наш образ жизни меняется. В первую очередь – благодаря быстро развивающимся технологиям и постоянному использованию гаджетов, что очень заметно влияет на наше зрение. Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал "Рамблеру", как при помощи зарядки для глаз помочь зрению – если не улучшить его, то хотя бы затормозить ухудшения.

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Что необходимо знать

Многочасовая работа за компьютером, частое взаимодействие с мобильными устройствами и недостаток физической активности оказывают негативное воздействие на организм в целом и на здоровье наших глаз в частности.

Для начала хочу подчеркнуть, что гимнастика для глаз – не просто набор произвольных движений. Это – целая система упражнений, которые в комплексе помогают поддерживать здоровье органов зрения. Для того чтобы гимнастика была действительно эффективной, важно соблюдать определенные правила. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Самые важные правила гимнастики

Регулярность

Следует делать эти упражнения на регулярной основе, чтобы гимнастика для глаз вошла в привычку и стала ежедневным healthy-ритуалом. Упражнения для глаз необходимо выполнять не менее двух раз в день, а оптимально — каждые два-три часа при работе за компьютером или чтении. Такая частота, без пропусков на выходные, поможет значительно улучшить состояние ваших глаз.

Постепенность

Начинайте с простых упражнений и постепенно усложняйте их. За один раз не выполняйте слишком много разнообразных упражнений, чтобы не перенапрягать глаза. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Чередование нагрузок

Чередуйте упражнения на напряжение глаз с расслабляющими. Это поможет избежать дополнительного негативного воздействия на мышцы глаз.

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Индивидуальный подход

Выбирайте упражнения, подходящие именно вам, принимая во внимание ваше состояние здоровья и показатели зрения. Перед началом занятий лучше всего проконсультироваться с врачом-офтальмологом.

Осознанность

При выполнении гимнастики сосредоточьтесь на движениях глаз. Упражнения должны приносить комфорт. Если возникает боль или дискомфорт, немедленно прекратите. Не забывайте о дыхании – дышите ровно и глубоко, не задерживая его. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Комплекс упражнений для глаз

Существует много различных гимнастических упражнений для улучшения зрения. Рассмотрим наиболее эффективные и простые из них, которые можно выполнять в любое время и в любом месте.

Моргание. В течение 15-20 секунд быстро моргайте глазами. Это поможет вам увлажнить роговицу и параллельно снять напряжение.

Движения по вертикали. Медленно смотрите вверх, затем вниз. Попробуйте повторять это упражнение не менее 10-15 раз.

Движения по горизонтали. Теперь так же медленно смотрите сначала вправо, а потом переводите взгляд налево. Это упражнение тоже делаем 10-15 раз.

Диагональные движения. Задача примерно такая же, но теперь переводим взгляд по диагонали. Сначала смотрите из верхнего левого угла в нижний правый, а затем из верхнего правого в нижний левый. Повторяем 10-15 раз.

Круговые движения. Вращаем глазами сначала по часовой стрелке, а после этого – против часовой. Делаем по 10-15 кругов в каждую сторону.

Фокус на объекте. Найдите удаленный объект (например, дерево за окном) и близкий (пусть это будет, допустим, палец). Переключайтесь между ними, фокусируясь на каждом в течение нескольких секунд. Повторите 10-15 раз.

Рисование глазами. Представьте, что ваши глаза — это карандаши, и нарисуйте в воздухе простые фигуры, такие как круг, квадрат, треугольник, восьмерку. Благодаря этому упражнению вы не столько сможете развить гибкость глазных мышц, но и улучшить координацию.

Релакс. Закройте глаза на несколько минут, расслабьтесь. Вы можете представить себе приятные образы или сосредоточиться на своем дыхании, чтобы снять напряжение.