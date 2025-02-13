Эксперт Черкасова рассказала, как лучше всего спать
Крепкий сон — основа хорошего самочувствия, бодрости и здоровья. И если о продолжительности сна говорят часто, то о его качестве задумываются не все.
Одним из ключевых факторов, влияющих на качество отдыха, является положение тела во время сна. В интернете можно найти множество советов о том, как правильно спать. Кто-то рекомендует спать только на спине, кто-то — избегать сна на животе, а кто-то утверждает, что сон на правом или левом боку влияет на работу внутренних органов.
Сомнолог Софья Черкасова в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказала о том, как правильно спать и существуют ли на самом деле «правильные» позы для сна.
Эксперт уверена, что если человек здоров, то у него нет ограничений в выборе позы для сна. «Ему будет удобно в традиционном положении — лёжа, а не сидя в кресле или на слишком высокой подушке. Неважно, как именно — на животе, на боку или на спине. Вопреки распространённым мифам, нет связи между положением тела и состоянием внутренних органов», — говорит она.
Однако есть исключения. Например, если у человека варикоз или проблемы с сердцем, то ему может быть комфортнее спать с подушкой под ногами, чтобы уменьшить отёчность.
«При некоторых заболеваниях позвоночника действительно рекомендуется спать на спине, но это не универсальное правило: не любая грыжа или сколиоз требуют такого положения. Естественно, если у человека немеет рука из-за остеохондроза или есть травма, он будет избегать неудобных поз. Те, кто страдает храпом, должны учитывать, что в положении на спине храп усиливается, потому что язык западает», — объясняет Черкасова.
Однако если со здоровьем всё в порядке, сомнолог советует ориентироваться на собственные ощущения. «Самая комфортная поза и есть самая полезная. Если человеку неудобно, он будет ворочаться, просыпаться, пытаться перелечь, и в итоге сон станет менее восстанавливающим», — резюмирует эксперт.