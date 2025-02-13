Крепкий сон — основа хорошего самочувствия, бодрости и здоровья. И если о продолжительности сна говорят часто, то о его качестве задумываются не все.

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество отдыха, является положение тела во время сна. В интернете можно найти множество советов о том, как правильно спать. Кто-то рекомендует спать только на спине, кто-то — избегать сна на животе, а кто-то утверждает, что сон на правом или левом боку влияет на работу внутренних органов.

Сомнолог Софья Черкасова в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказала о том, как правильно спать и существуют ли на самом деле «правильные» позы для сна.

Эксперт уверена, что если человек здоров, то у него нет ограничений в выборе позы для сна. «Ему будет удобно в традиционном положении — лёжа, а не сидя в кресле или на слишком высокой подушке. Неважно, как именно — на животе, на боку или на спине. Вопреки распространённым мифам, нет связи между положением тела и состоянием внутренних органов», — говорит она.

Однако есть исключения. Например, если у человека варикоз или проблемы с сердцем, то ему может быть комфортнее спать с подушкой под ногами, чтобы уменьшить отёчность.

« П р и н е к о т о р ы х з а б о л е в а н и я х п о з в о н о ч н и к а д е й с т в и т е л ь н о р е к о м е н д у е т с я с п а т ь н а с п и н е , н о э т о н е у н и в е р с а л ь н о е п р а в и л о : н е л ю б а я г р ы ж а и л и с к о л и о з т р е б у ю т т а к о г о п о л о ж е н и я . Е с т е с т в е н н о , е с л и у ч е л о в е к а н е м е е т р у к а и з - з а о с т е о х о н д р о з а и л и е с т ь т р а в м а , о н б у д е т и з б е г а т ь н е у д о б н ы х п о з . Т е , к т о с т р а д а е т х р а п о м , д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь , ч т о в п о л о ж е н и и н а с п и н е х р а п у с и л и в а е т с я , п о т о м у ч т о я з ы к з а п а д а е т » , — о б ъ я с н я е т Ч е р к а с о в а .

Однако если со здоровьем всё в порядке, сомнолог советует ориентироваться на собственные ощущения. «Самая комфортная поза и есть самая полезная. Если человеку неудобно, он будет ворочаться, просыпаться, пытаться перелечь, и в итоге сон станет менее восстанавливающим», — резюмирует эксперт.