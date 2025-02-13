Какие «здоровые» привычки только вредят организму

Сейчас можно найти очень много противоречивой информации о здоровом образе жизни. И вот каких практик всё-таки лучше избегать, по словам диетолога.

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Отказ от углеводов. Из-за резкого ограничения потребления одной группы макронутриентов может возникнуть дефицит питательных веществ. Вместо этого старайтесь выбирать больше цельнозерновых продуктов, бобовых и овощей вместо очищенных зёрен. Отказ от углеводов, по словам диетолога Мелиссы Митри, может исключить из рациона клетчатку, витамины и минералы.

Чрезмерные тренировки. Это может привести к получению травмы, из-за которой вы не сможете дальше тренироваться. Помните: начинать нужно медленно и постепенно. Важно также полноценно отдыхать между занятиями спортом.

Избегание глютена. Если у вас нет чувствительности к глютену или его непереносимости, то не стоит его исключать из рациона. Зёрна с глютеном содержат важные питательные вещества: в том числе клетчатку, витамины группы В и минералы.

Прерывистое голодание. Известно, например, что пропуск завтрака может принести больше вреда, чем пользы. Это может снизить уровень энергии, усилить тягу к еде в течение дня. Если хотите всё-так попробовать голодание, то проконсультируйтесь сначала с диетологом.

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Строгое соблюдение веганской диеты. В некоторых случаях это может привести к дефициту питательных веществ. Без тщательного планирования перед к веганству может вызвать нехватку витаминов и минералов. В том числе кальция, цинка, витамина В12.

Употребление большого количества воды. С этим тоже можно переборщить. При употреблении слишком большого количества воды за короткий промежуток времени может развиться гипонатриемия. При этом состоянии уровень натрия в крови слишком низок. Старайтесь пить, пока чувствуете жажду. Также обращайте внимание на цвет мочи: светло-жёлтый означает, что всё в норме, прозрачный — что вы пьёте слишком много жидкости, а более тёмный жёлтый — что недостаточно.

Отказ от пребывания на солнце. Это может помешать организму вырабатывать витамин D. Он нужен для здоровья костей, иммунной функции и профилактики хронических заболеваний. Если вы будете проводить на солнце по 10−30 минут несколько раз в неделю, то всё будет в порядке. Но всегда наносите перед этим солнцезащитный крем.

Слишком много сна. Если вы постоянно спите более 9 часов в сутки — это может указывать на скрытое заболевание. Особенно если вы после этого всё равно просыпаетесь уставшим. Среди возможных болезней и состояний — депрессия, апноэ во сне, низкий уровень гормонов щитовидной железы.

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