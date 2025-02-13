Какие виды упражнений приведут к накоплению жира

Вы проводите часы в спортзале, но не видите особых результатов? Это может быть связано со следующими причинами.

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Недостаточное внимание к питанию. Если у вас плохая диета, то вы не сможете как следует тренироваться.

Длительное и размеренное кардио. Бег на длинные дистанции, езда на велосипеде или любая другая низкоинтенсивная кардиотренировка сжигает много калорий. Однако она может быть неэффективной по сравнению с HIIT-тренировкой.

Изолирующие упражнения. Они задействуют одну группу мышц за раз и не так эффективны для сжигания жира, как упражнения на всё тело или многосуставные упражнения.

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Приседания/скручивания. Они нацелены на корпус, но не сжигают жир на животе. Кроме того, слишком большое количество приседаний может привести к большой нагрузке на поясницу.

Силовые тренажёры. Они не так эффективны, как упражнения со свободным весом.

Низкоинтенсивные силовые тренировки. Подобные упражнения не приведут к значительному увеличению частоты сердечных сокращений или метаболизма. Если вы хотите избавиться от жира, то нужно включить в программу тренировки с более высокой интенсивностью.

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