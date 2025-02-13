Массажист рассказала об эффективных упражнениях на диване

Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко рассказала об эффективных гимнастических упражнениях, которые можно выполнять дома. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По словам специалиста, некоторые из них можно делать, сидя на диване.

« Н а ч н и т е с р а з м и н к и : п о т я н и т е р у к и и н о г и , с д е л а й т е л е г к и е в р а щ е н и я г о л о в о й и п л е ч а м и . Э т о п о д г о т о в и т в а ш и с у с т а в ы к б о л е е а к т и в н ы м д в и ж е н и я м . П о с л е р а з м и н к и с л е д у е т п е р е й т и к о с н о в н ы м у п р а ж н е н и я м . Н а п р и м е р , с и д я н а д и в а н е , м о ж н о в ы п о л н я т ь к р у г о в ы е д в и ж е н и я с т о п а м и и к о л е н я м и . Д л я у л у ч ш е н и я г и б к о с т и ш е и п о л е з н о н а к л о н я т ь г о л о в у в с т о р о н ы и в п е р е д - н а з а д » , — р а с с к а з а л а С и д о р е н к о .

Массажист добавила, что занятия суставной гимнастикой дома могут стать простым и эффективным способом поддержания здоровья.

« Н е б о й т е с ь н а ч и н а т ь с м а л о г о — д а ж е н е б о л ь ш и е у с и л и я п р и н е с у т с в о и п л о д ы . П о с т е п е н н о в ы с м о ж е т е з а м е т и т ь у л у ч ш е н и е п о д в и ж н о с т и и у м е н ь ш е н и е б о л е й в с у с т а в а х » , — з а я в и л а С и д о р е н к о .

Ранее фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшие упражнения для раскачки метаболизма. Для начала эксперт рекомендовала выполнять приседания с развернутой постановкой ног до параллели бедра с полом или ниже.