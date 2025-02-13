Как правильно чистить зубы щеткой

Недостаточная гигиена может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

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«Ежедневный ритуал ухода за собой обязательно включает чистку зубов. Эта процедура знакома каждому с раннего детства, и она кажется совершенно естественной, простой и понятной. Однако многие не соблюдают гигиену полости рта. Ниже мы рассмотрим, какие существуют правила и на что нужно обратить внимание в этом деле, которое влияет на здоровье всего организма», Вячеслав Минко, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic, врач-стоматолог-хирург, ортопед.

Выбор зубной щётки

При выборе зубной щётки недостаточно ориентироваться на собственный комфорт, удобство ручки и маневренность головки.

Длинные головки плохо справляются с чисткой внутренней поверхности зубов.

Щётки с небольшими головками позволяют качественно чистить каждый зуб, причём как с внешней стороны, так и с внутренней.

Кроме того, не стоит покупать жёсткую щётку, она может травмировать зубы. Мягкая и средняя щетина прекрасно справляются со своей задачей, при этом не царапают дёсны и эмаль.

Если зубы очень чувствительны, то важно проконсультироваться с врачом-стоматологом в вопросе выбора щётки.

Электрическая зубная щётка – тоже хороший выбор. Она помогает экономить время. Пользоваться ею необходимо так же, как и в случае с обычной щёткой.

Выбор зубной пасты

Самое важное, на что нужно обращать внимание при выборе пасты – это индекс абразивности (RDA). Это число всегда должно быть указано на тюбике или же на коробке зубной пасты. Чем меньше индекс абразивности, тем лучше. Если паста позиционируется как укрепляющая зубы и снижающая чувствительность зубов, то её можно смело приобретать.

Если же производители пасты обещают, что она поможет снизить воспаления или очень быстро сделать зубы ослепительно белыми, от покупки лучше воздержаться. Всякого рода «лечебные пасты» нужно использовать только по назначению стоматолога.

Техника чистки зубов

Увлажняем зубную щетку и споласкиваем рот водой – при этом используем воду комфортной температуры. Количество пасты, необходимое для качественной чистки, можно сравнить с горошиной. Если выдавили больше пасты из тюбика – не беда. Самое главное – это движения щётки. Они должны быть по направлению от десны к краю зубов, то есть на нижней челюсти снизу-вверх, а на верхней – сверху-вниз. Держать её нужно под углом 45 градусов. Важно уделить внимание каждому зубу как с внешней стороны, так и с внутренней. Если следовать этому правилу, то вся чистка займёт не меньше трёх минут. После чистки зубов не рекомендуется пить кофе и чай хотя бы в течение 15 минут.

Не нужно прикладывать большие усилия при чистке зубов. Хороший результат обеспечивается за счёт тщательности проведения процедуры, а не силы нажатия на зубную щетку.

Дополнительные методы ухода за зубами

Зубная щётка и паста являются главными в гигиене полости рта, но не единственными. В арсенале каждого человека обязательно должны быть также: зубная нить, ёршики для чистки зубов, ирригатор. Всем этим нужно пользоваться регулярно и правильно.

Ирригатор нужно использовать после каждой чистки зубов, мягко очищая зубы и межзубные промежутки. Важно подобрать комфортную температуру воды.

Ёршик помогает очистить межзубные промежутки. Важно держать его под прямым углом к обрабатываемой поверхности, не давить на него с усилием и не травмировать десну.

Зубная нить служит для тех же целей, что и ёршик. Для удобства можно купить нить с держателем.

Чистка зубов в различных ситуациях

Чистка зубов должна обязательно входить в программу как утреннего, так и вечернего ухода. После пробуждения проводить процедуру рекомендуется не перед завтраком, а после него. Таким образом минимизируется негативное воздействие кофе и чая на зубы, устраняются остатки пищи, дыхание становится свежим. Перед сном также обязательно нужно почистить зубы.

После каждого приёма пищи строгой необходимости в чистке зубов нет, но будет нелишним прополоскать рот водой.

Если вы оказались в ситуации, когда нарушается привычный распорядок и нет возможности почистить зубы, то поможет яблоко или жевательная резинка. Они уберут налёт с зубов, обеспечат комфортное ощущение во рту, свежее дыхание.

В длительных поездках (поезд, самолёт) лучше воздержаться от чистки зубов в туалетных комнатах или использовать покупную воду из бутылок с целью смочить щетку и прополоскать рот.

Что касается различных растворов и ополаскивателей, то относиться к ним нужно с осторожностью, так как некоторые из них являются лечебными за счёт содержания активных компонентов. В идеале эти средства должны использоваться только по рекомендации врача.

Ошибки при чистке зубов

Недостаточный уход за зубами рано или поздно оборачивается проблемами со здоровьем. При неправильном проведении процедуры на зубах быстро накапливается налёт, который далее трансформируется в зубной камень. Это означает, что на поверхности зубов и между зубами постоянно находятся скопления микробов.

Зубной камень не поддаётся чистке в домашних условиях, он повышает риск заболеваний дёсен и костной ткани. Бактерии, которые остаются на зубах, также провоцируют развитие кариеса.

Правильный регулярный уход за зубами в домашних условиях – важный фактор здоровья полости рта. Человек, который формирует правильные привычки ухода за зубами, очень скоро замечает, что его дыхание становится более свежим, а это повышает самооценку и уверенность в себе.

Однако важно помнить – правильный домашний уход не отменяет профессионального. Каждые полгода нужно посещать стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки зубов. Только врач может заметить патологию полости рта в начальной стадии и при необходимости дать рекомендации по смене зубной щётки или пасты, а также подсказать, как более эффективно использовать ирригатор, ёршики и зубную нить.