Как может навредить спине ортопедическая спинка для кресла

Переход с обычной спинки кресла на ортопедическую может навредить здоровью, заявил в беседе с NEWS.ru врач-невролог Научно-практического Центра интегративной медицины Александр Бабушкин. По его словам, это может вызвать напряжение других групп мышц и привести к увеличению рубцовых тканей.

С о д н о й с т о р о н ы , о р т о п е д и ч е с к а я с п и н к а , б е з у с л о в н о , с н и ж а е т н а г р у з к у н а с п и н у . Н о в а ж н о п о н и м а т ь , ч т о н а п р я ж е н и е с в я з о к , р у б ц о в о - с п а е ч н ы е п р о ц е с с ы в м ы ш ц а х с п и н ы — э т о з а щ и т н о - п р и с п о с о б и т е л ь н а я р е а к ц и я о р г а н и з м а . И н а ч е г о в о р я , е с л и в ы п р и в ы к л и с и д е т ь н а с т у л е с п р я м о й с п и н к о й , а п о т о м р е ш и т е с м е н и т ь е е н а о р т о п е д и ч е с к у ю , т о н е и з б е ж н о с п р о в о ц и р у е т е н а п р я ж е н и е д р у г и х г р у п п м ы ш ц , ч т о п р и в е д е т к у в е л и ч е н и ю р у б ц о в ы х т к а н е й , — о б ъ я с н и л н е в р о л о г .

Врач отметил, что при длительном сидении важно давать отдых спине, однако не стоит заменять сидячее положение на лежачее. По мнению Бабушкина, правильный отдых для спины — это движение, а не статичная поза.

В с л у ч а е с в ы н у ж д е н н о д л и т е л ь н ы м с и д е н и е м н а с т у л е , в к р е с л е в а ж н о р е г у л я р н о д а в а т ь о т д ы х с п и н е . П р и ч е м о т д ы х — э т о н е о з н а ч а е т с м е н и т ь с и д я ч е е п о л о ж е н и е н а л е ж а ч е е . П р а в и л ь н ы й д л я с п и н ы о т д ы х — в д в и ж е н и и , — р е з ю м и р о в а л н е в р о л о г .

Ранее физиотерапевт Дарья Кавуненко заявила, что офисным работникам особенно важно следить за осанкой и сидеть на комфортном стуле, который прилегает к пояснице, во избежание развития «холки» и серьезных проблем с позвоночником. По ее словам, с такой проблемой часто сталкиваются карьеристы и блогеры.