Как может навредить спине ортопедическая спинка для кресла

Невролог раскрыл неожиданные факты о спинках кресел и стульев
Переход с обычной спинки кресла на ортопедическую может навредить здоровью, заявил в беседе с NEWS.ru врач-невролог Научно-практического Центра интегративной медицины Александр Бабушкин. По его словам, это может вызвать напряжение других групп мышц и привести к увеличению рубцовых тканей.
С одной стороны, ортопедическая спинка, безусловно, снижает нагрузку на спину. Но важно понимать, что напряжение связок, рубцово-спаечные процессы в мышцах спины — это защитно-приспособительная реакция организма. Иначе говоря, если вы привыкли сидеть на стуле с прямой спинкой, а потом решите сменить ее на ортопедическую, то неизбежно спровоцируете напряжение других групп мышц, что приведет к увеличению рубцовых тканей, — объяснил невролог.
Врач отметил, что при длительном сидении важно давать отдых спине, однако не стоит заменять сидячее положение на лежачее. По мнению Бабушкина, правильный отдых для спины — это движение, а не статичная поза.
В случае с вынужденно длительным сидением на стуле, в кресле важно регулярно давать отдых спине. Причем отдых — это не означает сменить сидячее положение на лежачее. Правильный для спины отдых — в движении, — резюмировал невролог.
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