Как выбрать обувь при плоскостопии: пять советов ортопеда

Как выбрать обувь при плоскостопии: 5 советов ортопеда
Плоскостопие — это нарушение, при котором своды стопы опускаются, а нагрузка на ноги перераспределяется неправильно. Это может приводить к боли, быстрой утомляемости и даже проблемам с осанкой. Выбор правильной обуви играет ключевую роль в снижении дискомфорта и предотвращении осложнений. Вот пять важных советов ортопеда Михаила Вьюгина, которые помогут подобрать комфортную и здоровую обувь при плоскостопии.
Обратите внимание на правильную поддержку свода стопы
При плоскостопии особенно важно, чтобы обувь имела анатомически правильную форму и поддерживала стопу.
«Важно, чтобы внутри был супинатор — специальная вставка, помогающая поддерживать естественный свод стопы. Обязателен жесткий задник — он фиксирует пятку, не давая ей заваливаться внутрь. А амортизирующая подошва — снижает ударную нагрузку на стопу при ходьбе. Лучший выбор: ортопедическая обувь, модели с поддержкой свода или обувь с возможностью замены стельки на ортопедическую», — объясняет врач.
Выбирайте обувь с устойчивой и гибкой подошвой
Подошва должна быть одновременно гибкой в передней части (чтобы стопа естественно сгибалась при ходьбе) и достаточно плотной в области пятки для устойчивости. Чего избегать? Плоской обуви (балетки, тонкие кеды без амортизации), слишком жесткой обуви без гибкости, обуви на тонкой подошве, не обеспечивающей амортизацию.
Выбирайте правильный каблук: не слишком высокий, но и не плоский
Обувь на плоской подошве (например, шлепанцы, балетки) увеличивает нагрузку на стопу, вызывая еще больший дискомфорт. Но и высокие каблуки (более 5 см) также негативно влияют на распределение веса.
«Оптимальный вариант: каблук 2–4 см — снижает нагрузку на стопу и делает походку комфортнее. Танкетка или платформа — обеспечивает равномерное распределение давления. Избегать стоит каблуков выше 5 см — они создают перегрузку передней части стопы и, как уже было сказано, полностью плоской обуви без поддержки», — советует специалист.
Подбирайте размер с запасом и регулируемую фиксацию
Обувь не должна быть слишком тесной — это может ухудшить кровообращение и вызвать деформации стопы. Лучше выбирать модели с регулируемыми ремешками, шнуровкой или липучками, которые позволяют подстроить посадку под индивидуальные особенности стопы.
Как правильно выбирать размер
- Оставлять 0,5–1 см свободного пространства в передней части.
- Примерять обувь во второй половине дня — стопа немного увеличивается к вечеру.
- Убедиться, что пальцы не сжаты и не упираются в носок обуви.
Используйте индивидуальные ортопедические стельки
Даже если обувь не является ортопедической, ситуацию можно исправить с помощью индивидуальных стелек. Ортопедические стельки поддерживают свод стопы, снижая нагрузку, улучшают биомеханику ходьбы, предотвращают развитие осложнений (болей в спине, коленях, тазобедренных суставах).
Если плоскостопие вызывает дискомфорт в обычной жизни и не дает, например, полноценно двигаться или заниматься спортом, обратитесь к ортопеду — специалист поможет подобрать индивидуальные стельки, учитывая форму стопы и степень плоскостопия.