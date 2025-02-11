Как выбрать обувь при плоскостопии: пять советов ортопеда

Плоскостопие — это нарушение, при котором своды стопы опускаются, а нагрузка на ноги перераспределяется неправильно. Это может приводить к боли, быстрой утомляемости и даже проблемам с осанкой. Выбор правильной обуви играет ключевую роль в снижении дискомфорта и предотвращении осложнений. Вот пять важных советов ортопеда Михаила Вьюгина, которые помогут подобрать комфортную и здоровую обувь при плоскостопии.

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Обратите внимание на правильную поддержку свода стопы

При плоскостопии особенно важно, чтобы обувь имела анатомически правильную форму и поддерживала стопу.

« В а ж н о , ч т о б ы в н у т р и б ы л с у п и н а т о р — с п е ц и а л ь н а я в с т а в к а , п о м о г а ю щ а я п о д д е р ж и в а т ь е с т е с т в е н н ы й с в о д с т о п ы . О б я з а т е л е н ж е с т к и й з а д н и к — о н ф и к с и р у е т п я т к у , н е д а в а я е й з а в а л и в а т ь с я в н у т р ь . А а м о р т и з и р у ю щ а я п о д о ш в а — с н и ж а е т у д а р н у ю н а г р у з к у н а с т о п у п р и х о д ь б е . Л у ч ш и й в ы б о р : о р т о п е д и ч е с к а я о б у в ь , м о д е л и с п о д д е р ж к о й с в о д а и л и о б у в ь с в о з м о ж н о с т ь ю з а м е н ы с т е л ь к и н а о р т о п е д и ч е с к у ю » , — о б ъ я с н я е т в р а ч .

Выбирайте обувь с устойчивой и гибкой подошвой

Подошва должна быть одновременно гибкой в передней части (чтобы стопа естественно сгибалась при ходьбе) и достаточно плотной в области пятки для устойчивости. Чего избегать? Плоской обуви (балетки, тонкие кеды без амортизации), слишком жесткой обуви без гибкости, обуви на тонкой подошве, не обеспечивающей амортизацию.

Выбирайте правильный каблук: не слишком высокий, но и не плоский

Обувь на плоской подошве (например, шлепанцы, балетки) увеличивает нагрузку на стопу, вызывая еще больший дискомфорт. Но и высокие каблуки (более 5 см) также негативно влияют на распределение веса.

« О п т и м а л ь н ы й в а р и а н т : к а б л у к 2 – 4 с м — с н и ж а е т н а г р у з к у н а с т о п у и д е л а е т п о х о д к у к о м ф о р т н е е . Т а н к е т к а и л и п л а т ф о р м а — о б е с п е ч и в а е т р а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е д а в л е н и я . И з б е г а т ь с т о и т к а б л у к о в в ы ш е 5 с м — о н и с о з д а ю т п е р е г р у з к у п е р е д н е й ч а с т и с т о п ы и , к а к у ж е б ы л о с к а з а н о , п о л н о с т ь ю п л о с к о й о б у в и б е з п о д д е р ж к и » , — с о в е т у е т с п е ц и а л и с т .

Подбирайте размер с запасом и регулируемую фиксацию

Обувь не должна быть слишком тесной — это может ухудшить кровообращение и вызвать деформации стопы. Лучше выбирать модели с регулируемыми ремешками, шнуровкой или липучками, которые позволяют подстроить посадку под индивидуальные особенности стопы.

Как правильно выбирать размер

Оставлять 0,5–1 см свободного пространства в передней части.

Примерять обувь во второй половине дня — стопа немного увеличивается к вечеру.

Убедиться, что пальцы не сжаты и не упираются в носок обуви.

Используйте индивидуальные ортопедические стельки

Даже если обувь не является ортопедической, ситуацию можно исправить с помощью индивидуальных стелек. Ортопедические стельки поддерживают свод стопы, снижая нагрузку, улучшают биомеханику ходьбы, предотвращают развитие осложнений (болей в спине, коленях, тазобедренных суставах).

Если плоскостопие вызывает дискомфорт в обычной жизни и не дает, например, полноценно двигаться или заниматься спортом, обратитесь к ортопеду — специалист поможет подобрать индивидуальные стельки, учитывая форму стопы и степень плоскостопия.