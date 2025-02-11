Какие упражнения помогут мужчине остаться в форме

Мы теряем 3−5% нашей мышечной массы за десятилетие с возрастом. После 30 лет этот процесс можно замедлить с помощью упражнений и питания. Вот что рекомендует делать во время занятий спортом Ануджа Гхейт, доктор физиотерапии в Replay PT.

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Болгарский сплит-присед. Это упражнение подойдёт как для молодых, так и для пожилых. Выполнять его можно с гантелями или собственным весом. Поставьте себе цель выполнять три подхода по 8−10 повторений на каждую сторону.

Подтягивания. Благодаря им вы сможете поддерживать корпус и верхнюю часть тела в форме. Первым делом постарайтесь выполнять три подхода по 8−10 повторений.

Турецкие прикидки. Это упражнение задействует всё тело.

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Отжимания. Они формируют прочные грудные мышцы и трицепсы, сильный корпус.

Спринты и высокоинтенсивные интервалы. Не пытайтесь бежать спринт без разминки в комфортном темпе перед этим. Высокоинтенсивные интервальные тренировки могут быть полезны для сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем.

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