Три преимущества употребления миндального молока для здоровья

Миндальное молоко подходит веганам и людям с непереносимостью лактозы, но какие ещё у него преимущества? Рассказала диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон.

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Эксперт назвала три дополнительных пользы для здоровья:

Снижает риск сердечных заболеваний. Миндаль богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшая риск сердечного приступа и инсульта. Эти жиры полезнее для организма, чем насыщенные и трансжиры, содержащиеся в коровьем молоке. Укрепляет кости. Миндальное молоко обогащено кальцием: фактически обогащённое миндальное молоко содержит больше кальция, чем коровье, говорит диетолог. Очищает кожу. Высокое содержание витамина Е в миндальном молоке положительно влияет на состояние кожи. Нутриент предотвращает повреждение клеток свободными радикалами (нестабильными молекулами в организме). Кроме того, витамин Е полезен для заживления ран, при атопическом дерматите и акне.

Между тем Джейми Джонсон отметила, что миндальное молоко содержит мало белка: примерно в восемь раз меньше, чем в коровьем. Более того, в некоторых марках продукта есть каррагинан. Этот пищевой эмульгатор может провоцировать воспаление кишечника.