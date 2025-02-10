Фитнес-эксперт рассказал о норме боли во время тренировок

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какая боль во время тренировок является нормой. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что боль в конкретной мышце во время упражнения можно и нужно терпеть, но только если мышца справляется с подъемом отягощения.

« К а к п р а в и л о , э т о о д н о - д в а п о в т о р е н и я п о с л е в о з н и к н о в е н и я ж ж е н и я . Б о л ь ш е д е л а т ь н е т с м ы с л а , т а к к а к м ы ш ц а с а м а у ж е н е с п о с о б н а с о к р а щ а т ь с я : е е р е с у р с в м о м е н т е и с ч е р п а н » , — о т м е т и л о н .

Если во время упражнения или сразу после ощущается колющая, острая или тянущая боль — это признак уже полученной травмы и сигнал для обращения к врачу. При этом боль в следующие после занятий дни является нормой, но неприятные ощущения должны быть незначительными.

В единоборствах нормой считаются ушибы: если при них движения остаются без ограничений и болевого синдрома, стоит прекратить выполнять задание, чтобы не спровоцировать более серьезную травму. При сильных ушибах, вывихах и растяжениях со снижением подвижности и болью нужно немедленно прекратить занятия, приложить холод к травмированной области и обратиться к врачу.

« О т д е л ь н ы м о с о б н я к о м в е д и н о б о р с т в а х п р и н я т о с ч и т а т ь с о т р я с е н и е м о з г а . Е г о г л а в н ы м и с и м п т о м а м и я в л я ю т с я б е г а н ь е г л а з , п о т е р я с о з н а н и я , т о ш н о т а и р в о т а , с и л ь н а я г о л о в н а я б о л ь . Н у ж н о н е з а м е д л и т е л ь н о о с т а н о в и т ь т р е н и р о в к у и в ы з в а т ь с к о р у ю » , — п о д ч е р к н у л с п е ц и а л и с т .

Ранее Каневский развеял несколько популярных мифов о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.