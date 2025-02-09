Почему в России хотят запретить идеологию бодипозитива

Идеологию бодипозитива, призывающую людей комфортно ощущать себя при любой хотят признать нежелательной в России за пропаганду нездорового образа жизни.

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Предложение признать движение бодипозитива нежелательным депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Идеология бодипозитива, набирающая популярность у россиян, пропагандирует отказ от спорта и дисциплины в питании, то есть, по сути, нездоровый образ жизни, считает депутат. Еще одним ее минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

П о с л е д о в а т е л и д в и ж е н и я н а м е р е н н о д о в о д я т с е б я д о о ж и р е н и я и д а ж е о т к а з ы в а ю т с я о т п р и н я т ы х в о б щ е с т в е н о р м г и г и е н ы , з а р а б а т ы в а я х р о н и ч е с к и е б о л е з н и , — з а я в и л Виталий Милонов. — В российском сегменте интернета можно найти множество страниц, посвященных идеологии бодипозитива, ее жертвами становятся молодые парни и девушки.

Существование такой идеологии, как бодипозитив, по мнению Милонова, несет угрозу здоровью нации. Вот почему депутат считает необходимым признать движение нежелательным на территории страны.

Б о д и п о з и т и в — п т е н е ц т о л е р а н т н о с т и , е е з а к о н н ы й с ы н , — у б е ж д е н к а н д и д а т с о ц и о л о г и ч е с к и х н а у к п р е п о д а в а т е л ь МГУ Виталий Караев. — Чем «кормится» толерантность к бодипозитиву? Смотрите, города во всем мире растут, плотность населения увеличивается, совершенно разные люди живут рядом друг с другом, и нужно, чтобы они принимали друг друга, жили мирно и спокойно, без вражды. Поэтому нормальным объявляется буквально все: любые сексуальные отклонения, следование любой культуре — будь ты хоть папуас и ходи в перьях, любое тело, любой внешний вид — да хоть кольцо в носу и татуировки от бровей до пяток. Для людей маленького роста и чересчур высоких придумали эвфемизм — «люди, испытывающие вертикальные трудности». Для толстяков — «люди, испытывающие горизонтальные трудности». Формально вроде бы все хорошо. Только вот само представление о норме размывается, в обществе растет энтропия — стремление к саморазрушению, хаосу системы.

Что считать красивым

Норма и стандарты красоты с течением времени меняются. Но базовые принципы, как пояснил эксперт, остаются.

К р а с и в ы м в с е г д а с ч и т а л о с ь з д о р о в о е и л и х о т я б ы к а ж у щ е е с я т а к о в ы м т е л о . У ж е н щ и н , н а п р и м е р , о б ы ч н о п р и в е т с т в о в а л а с ь р а з в и т а я г р у д ь . О н а д е м о н с т р и р о в а л а , ч т о е е о б л а д а т е л ь н и ц а с п о с о б н а в ы к о р м и т ь м н о г о д е т е й . Н е у д и в и т е л ь н о , ч т о д а м ы и с е й ч а с н о с я т н и ж н е е б е л ь е , к о т о р о е в и з у а л ь н о у в е л и ч и в а е т г р у д ь . П о т о й ж е п р и ч и н е т а к п о п у л я р н ы у н и х г р у д н ы е и м п л а н т ы . У м у ж ч и н ы в о в с е в р е м е н а п р и в е т с т в о в а л и с ь в ы с о к и й р о с т и р а з в и т ы е м ы ш ц ы — э т о о з н а ч а л о , ч т о о н м о ж е т з а щ и т и т ь ж е н щ и н у и д а т ь з д о р о в о е и п о х о ж е е н а н е г о п о т о м с т в о . П о э т о м у м н о г и е м у ж ч и н ы и с е й ч а с , к о г д а с и л а у ж е н е в т а к о й ц е н е , х о д я т в ф и т н е с - ц е н т р ы и н а р а щ и в а ю т м ы ш ц ы , — г о в о р и т Виталий Караев. — Лишь в очень бедных обществах жир, лишний вес считаются «модными». В Индии, например, где 40 процентов населения питается раз в день. Там — да, толстый человек автоматически считается богатым: он может позволить себе хорошо питаться. Но такие стандарты красоты — следствие реальной нищеты, в которой живет общество. В развитых странах толстый человек ассоциируется с бедностью, потому что он ест фастфуд — самую дешевую пищу и не может позволить себе заботиться о фигуре.

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что более 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела. А 20 процентов из них страдают от ожирения.

Пожалейте сердце и суставы

По мнению терапевта, врача высшей категории Ларисы Алексеевой, в бодипозитиве нет ничего хорошего. Ведь, как правило, это манифест смирения со своим лишним весом.

А в е д ь л и ш н и е к и л о г р а м м ы а в т о м а т и ч е с к и п р и в о д я т к п р о б л е м а м с о з д о р о в ь е м , — п о я с н я е т Л а р и с а Р у в и м о в н а . — В п е р в у ю о ч е р е д ь , к о н е ч н о , с т р а д а е т с е р д ц е . Л и ш н и й в е с — э т о т о т ж е р ю к з а к , к о т о р ы й п р и х о д и т с я н о с и т ь п о с т о я н н о . А с р ю к з а к о м в е с о м 1 5 – 2 0 к и л о г р а м м о в и о п ы т н ы й т у р и с т д ы ш и т т я ж е л о . К т о м у ж е э т о в с е г д а н а г р у з к а н а с у с т а в ы . Т у т т о ж е п о д х о д и т а н а л о г и я с р ю к з а к о м . П о х о д и т е с н и м в е с ь д е н ь , н е с н и м а я , — у в а с т о ч н о з а б о л я т с п и н а и к о л е н и .

Кроме того, избыточная масса тела и ожирение — одни из основных провокаторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, нарушений репродуктивной функции и повышенного риска развития онкологических заболеваний.

С е г о д н я о ж и р е н и е и с а х а р н ы й д и а б е т 2 - г о т и п а — э т о г л о б а л ь н а я м е д и ц и н с к а я п р о б л е м а , д о с т и г ш а я у р о в н я п а н д е м и и , — с ч и т а е т Л а р и с а А л е к с е е в а . — А е с л и с о в с е м к о р о т к о , т о л и ш н и й в е с в л ю б о м с л у ч а е с н и ж а е т к а ч е с т в о ж и з н и ч е л о в е к а , в о т п о ч е м у о т н е г о н у ж н о и з б а в л я т ь с я .

Пышки уже не в моде

На Западе бодипозитив уже сдает позиции. Особенно ярко это проявилось на Неделях моды в ее главных столицах — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. На показах брендов Ganni, Coperni и Miu Miu не было ни одной модели плюс-сайз. У Abra, Hermès, Vetements и Chanel — меньше трех процентов. Во время шоу, прошедших прошлой осенью, дизайнеры представили коллекции на сезон весна-лето 2025 года. Согласно отчету Vogue Business, из 8763 образов на 208 модных шоу почти 95 процентов демонстрировали манекенщицы, которые носят размеры от XXXS (соответствует российскому 38-му) до XS (соответствует российскому 40-му). При этом менее одного процента участниц дефиле составляли модели плюс-сайз.

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Татьяна Зеленкова-Захарчук, психотерапевт: