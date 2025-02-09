Быть толстой и «не париться»: чем опасна идеология бодипозитива

Идеологию бодипозитива, призывающую людей комфортно ощущать себя при любой хотят признать нежелательной в России за пропаганду нездорового образа жизни.

Почему в России хотят запретить идеологию бодипозитива
© Вечерняя Москва

Предложение признать движение бодипозитива нежелательным депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Идеология бодипозитива, набирающая популярность у россиян, пропагандирует отказ от спорта и дисциплины в питании, то есть, по сути, нездоровый образ жизни, считает депутат. Еще одним ее минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

Последователи движения намеренно доводят себя до ожирения и даже отказываются от принятых в обществе норм гигиены, зарабатывая хронические болезни, заявил Виталий Милонов. — В российском сегменте интернета можно найти множество страниц, посвященных идеологии бодипозитива, ее жертвами становятся молодые парни и девушки.

Существование такой идеологии, как бодипозитив, по мнению Милонова, несет угрозу здоровью нации. Вот почему депутат считает необходимым признать движение нежелательным на территории страны.

Бодипозитив птенец толерантности, ее законный сын, убежден кандидат социологических наук преподаватель МГУ Виталий Караев. — Чем «кормится» толерантность к бодипозитиву? Смотрите, города во всем мире растут, плотность населения увеличивается, совершенно разные люди живут рядом друг с другом, и нужно, чтобы они принимали друг друга, жили мирно и спокойно, без вражды. Поэтому нормальным объявляется буквально все: любые сексуальные отклонения, следование любой культуре — будь ты хоть папуас и ходи в перьях, любое тело, любой внешний вид — да хоть кольцо в носу и татуировки от бровей до пяток. Для людей маленького роста и чересчур высоких придумали эвфемизм — «люди, испытывающие вертикальные трудности». Для толстяков — «люди, испытывающие горизонтальные трудности». Формально вроде бы все хорошо. Только вот само представление о норме размывается, в обществе растет энтропия — стремление к саморазрушению, хаосу системы.

Что считать красивым

Норма и стандарты красоты с течением времени меняются. Но базовые принципы, как пояснил эксперт, остаются.

Красивым всегда считалось здоровое или хотя бы кажущееся таковым тело. У женщин, например, обычно приветствовалась развитая грудь. Она демонстрировала, что ее обладательница способна выкормить много детей. Неудивительно, что дамы и сейчас носят нижнее белье, которое визуально увеличивает грудь. По той же причине так популярны у них грудные импланты. У мужчины во все времена приветствовались высокий рост и развитые мышцы это означало, что он может защитить женщину и дать здоровое и похожее на него потомство. Поэтому многие мужчины и сейчас, когда сила уже не в такой цене, ходят в фитнес-центры и наращивают мышцы, говорит Виталий Караев. — Лишь в очень бедных обществах жир, лишний вес считаются «модными». В Индии, например, где 40 процентов населения питается раз в день. Там — да, толстый человек автоматически считается богатым: он может позволить себе хорошо питаться. Но такие стандарты красоты — следствие реальной нищеты, в которой живет общество. В развитых странах толстый человек ассоциируется с бедностью, потому что он ест фастфуд — самую дешевую пищу и не может позволить себе заботиться о фигуре.

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что более 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела. А 20 процентов из них страдают от ожирения.

Пожалейте сердце и суставы

По мнению терапевта, врача высшей категории Ларисы Алексеевой, в бодипозитиве нет ничего хорошего. Ведь, как правило, это манифест смирения со своим лишним весом.

А ведь лишние килограммы автоматически приводят к проблемам со здоровьем, поясняет Лариса Рувимовна. В первую очередь, конечно, страдает сердце. Лишний вес это тот же рюкзак, который приходится носить постоянно. А с рюкзаком весом 1520 килограммов и опытный турист дышит тяжело. К тому же это всегда нагрузка на суставы. Тут тоже подходит аналогия с рюкзаком. Походите с ним весь день, не снимая, у вас точно заболят спина и колени.

Кроме того, избыточная масса тела и ожирение — одни из основных провокаторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, нарушений репродуктивной функции и повышенного риска развития онкологических заболеваний.

Сегодня ожирение и сахарный диабет 2-го типа это глобальная медицинская проблема, достигшая уровня пандемии, считает Лариса Алексеева. А если совсем коротко, то лишний вес в любом случае снижает качество жизни человека, вот почему от него нужно избавляться.

Пышки уже не в моде

На Западе бодипозитив уже сдает позиции. Особенно ярко это проявилось на Неделях моды в ее главных столицах — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. На показах брендов Ganni, Coperni и Miu Miu не было ни одной модели плюс-сайз. У Abra, Hermès, Vetements и Chanel — меньше трех процентов. Во время шоу, прошедших прошлой осенью, дизайнеры представили коллекции на сезон весна-лето 2025 года. Согласно отчету Vogue Business, из 8763 образов на 208 модных шоу почти 95 процентов демонстрировали манекенщицы, которые носят размеры от XXXS (соответствует российскому 38-му) до XS (соответствует российскому 40-му). При этом менее одного процента участниц дефиле составляли модели плюс-сайз.

© Вечерняя Москва

Татьяна Зеленкова-Захарчук, психотерапевт:

Хорошее отношение к себе, принятие себя это очень важная составляющая на пути к здоровью. А вот восприятие себя в лишнем весе комфортно мол, мне и так хорошо это патология. Если человек с лишним весом пошел по пути к здоровью, он должен заключить своего рода внутренний договор. Одна сторона договора это инфантильные желания и достижение сиюминутного удовольствия, бегство от любого дискомфортного напряжения, которое как раз и нужно, чтобы мы менялись в лучшую сторону. Вторая сторона внутреннего договора это ваша ответственность и позиция взрослого человека по отношению к самому себе. Так вот, договор должен быть в пользу второй стороны. Иначе вы не изменитесь!
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