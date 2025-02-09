Почему в России хотят запретить идеологию бодипозитива

Быть толстой и «не париться»: чем опасна идеология бодипозитива
Идеологию бодипозитива, призывающую людей комфортно ощущать себя при любой хотят признать нежелательной в России за пропаганду нездорового образа жизни.
Предложение признать движение бодипозитива нежелательным депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Идеология бодипозитива, набирающая популярность у россиян, пропагандирует отказ от спорта и дисциплины в питании, то есть, по сути, нездоровый образ жизни, считает депутат. Еще одним ее минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.
Последователи движения намеренно доводят себя до ожирения и даже отказываются от принятых в обществе норм гигиены, зарабатывая хронические болезни, — заявил Виталий Милонов. — В российском сегменте интернета можно найти множество страниц, посвященных идеологии бодипозитива, ее жертвами становятся молодые парни и девушки.
Существование такой идеологии, как бодипозитив, по мнению Милонова, несет угрозу здоровью нации. Вот почему депутат считает необходимым признать движение нежелательным на территории страны.
Бодипозитив — птенец толерантности, ее законный сын, — убежден кандидат социологических наук преподаватель МГУ Виталий Караев. — Чем «кормится» толерантность к бодипозитиву? Смотрите, города во всем мире растут, плотность населения увеличивается, совершенно разные люди живут рядом друг с другом, и нужно, чтобы они принимали друг друга, жили мирно и спокойно, без вражды. Поэтому нормальным объявляется буквально все: любые сексуальные отклонения, следование любой культуре — будь ты хоть папуас и ходи в перьях, любое тело, любой внешний вид — да хоть кольцо в носу и татуировки от бровей до пяток. Для людей маленького роста и чересчур высоких придумали эвфемизм — «люди, испытывающие вертикальные трудности». Для толстяков — «люди, испытывающие горизонтальные трудности». Формально вроде бы все хорошо. Только вот само представление о норме размывается, в обществе растет энтропия — стремление к саморазрушению, хаосу системы.
Что считать красивым
Норма и стандарты красоты с течением времени меняются. Но базовые принципы, как пояснил эксперт, остаются.
Красивым всегда считалось здоровое или хотя бы кажущееся таковым тело. У женщин, например, обычно приветствовалась развитая грудь. Она демонстрировала, что ее обладательница способна выкормить много детей. Неудивительно, что дамы и сейчас носят нижнее белье, которое визуально увеличивает грудь. По той же причине так популярны у них грудные импланты. У мужчины во все времена приветствовались высокий рост и развитые мышцы — это означало, что он может защитить женщину и дать здоровое и похожее на него потомство. Поэтому многие мужчины и сейчас, когда сила уже не в такой цене, ходят в фитнес-центры и наращивают мышцы, — говорит Виталий Караев. — Лишь в очень бедных обществах жир, лишний вес считаются «модными». В Индии, например, где 40 процентов населения питается раз в день. Там — да, толстый человек автоматически считается богатым: он может позволить себе хорошо питаться. Но такие стандарты красоты — следствие реальной нищеты, в которой живет общество. В развитых странах толстый человек ассоциируется с бедностью, потому что он ест фастфуд — самую дешевую пищу и не может позволить себе заботиться о фигуре.
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что более 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела. А 20 процентов из них страдают от ожирения.
Пожалейте сердце и суставы
По мнению терапевта, врача высшей категории Ларисы Алексеевой, в бодипозитиве нет ничего хорошего. Ведь, как правило, это манифест смирения со своим лишним весом.
А ведь лишние килограммы автоматически приводят к проблемам со здоровьем, — поясняет Лариса Рувимовна. — В первую очередь, конечно, страдает сердце. Лишний вес — это тот же рюкзак, который приходится носить постоянно. А с рюкзаком весом 15–20 килограммов и опытный турист дышит тяжело. К тому же это всегда нагрузка на суставы. Тут тоже подходит аналогия с рюкзаком. Походите с ним весь день, не снимая, — у вас точно заболят спина и колени.
Кроме того, избыточная масса тела и ожирение — одни из основных провокаторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, нарушений репродуктивной функции и повышенного риска развития онкологических заболеваний.
Сегодня ожирение и сахарный диабет 2-го типа — это глобальная медицинская проблема, достигшая уровня пандемии, — считает Лариса Алексеева. — А если совсем коротко, то лишний вес в любом случае снижает качество жизни человека, вот почему от него нужно избавляться.
Пышки уже не в моде
На Западе бодипозитив уже сдает позиции. Особенно ярко это проявилось на Неделях моды в ее главных столицах — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. На показах брендов Ganni, Coperni и Miu Miu не было ни одной модели плюс-сайз. У Abra, Hermès, Vetements и Chanel — меньше трех процентов. Во время шоу, прошедших прошлой осенью, дизайнеры представили коллекции на сезон весна-лето 2025 года. Согласно отчету Vogue Business, из 8763 образов на 208 модных шоу почти 95 процентов демонстрировали манекенщицы, которые носят размеры от XXXS (соответствует российскому 38-му) до XS (соответствует российскому 40-му). При этом менее одного процента участниц дефиле составляли модели плюс-сайз.
Татьяна Зеленкова-Захарчук, психотерапевт:
Хорошее отношение к себе, принятие себя — это очень важная составляющая на пути к здоровью. А вот восприятие себя в лишнем весе комфортно — мол, мне и так хорошо — это патология. Если человек с лишним весом пошел по пути к здоровью, он должен заключить своего рода внутренний договор. Одна сторона договора — это инфантильные желания и достижение сиюминутного удовольствия, бегство от любого дискомфортного напряжения, которое как раз и нужно, чтобы мы менялись в лучшую сторону. Вторая сторона внутреннего договора — это ваша ответственность и позиция взрослого человека по отношению к самому себе. Так вот, договор должен быть в пользу второй стороны. Иначе вы не изменитесь!