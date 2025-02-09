Что такое вумбилдинг и есть ли от него польза

Эксперты рассказали, что такое вумбилдинг и может ли он быть полезен для женского здоровья, сообщает издание "Горящая изба".

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Вумбилдинг представляет собой метод тренировки мышц тазового дна посредством специальных тренажеров и упражнений. Название состоит из двух слов: "вум", то есть вагинальные мышцы, и "билдинг" — "построение". Его разработал инженер Владимир Муранивский: он считал, что поперечно-полосатые мышцы во влагалище можно натренировать и осознанно сокращать.

Данный метод не следует путать с упражнениями Кегеля, которые легко делать самостоятельно. В рамках вумбилдинга женщине сначала советуют привести мышцы в тонус с помощью общих физических упражнений. Затем инструкторы индивидуально подбирают тренажер, чтобы пациентка научилась осознанно сокращать мышцы в вагинальном канале. Аппарат выглядит, как тонометр, и состоит из силиконовой трубки и манометра.

Авторы методики обещают укрепление мышц тазового дна, усиление оргазмов, предотвращение опущения матки, быстрое восстановление после родов, а также решение проблемы с непроизвольным мочеиспусканием.

Однако, эффект от вумбилдинга все еще не доказан с научной точки зрения. Ученые уверены: мышцы тазового дна не сокращаются волнообразно, и нельзя напрячь поверхностный слой, расслабив глубокий.

Более того, специалисты предупреждают — вумбилдинг может привести к опасным последствиям. Так, им нельзя заниматься тем, кто имеет острые воспалительные заболевания мочеполовой системы, злокачественные опухоли, инфекции, восстанавливается после операции. Также метод противопоказан беременным.

Перед применением вумбилдинга обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Чтобы улучшить состояние мышц тазового дня, специалисты все же советуют заниматься упражнениями Кегеля, так как они проще в освоении. Помимо этого, следует снизить вес и пересмотреть рацион питания, включив в него больше клетчатки.