Почему лучше не очищать белую кожуру с мандарина

Специалисты рассказали, почему лучше есть мандарин целиком с белой кожурой, сообщает издание "Новый очаг".

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Белую кожицу также называют "альбедо", и многим она кажется не очень приятной на вкус. Тем не менее, в ней содержится много полезных веществ: витамин С, пектин и флавоноиды — нарингенин и гесперидин.

Гесперидин имеет противораковые и противоаллергенные свойства, а также может облегчить симптомы менопаузы и улучшает гормональный баланс.

В свою очередь, нарингенин влияет на сжигание жира, поэтому это актуально тем, кто худеет.

Помимо этого, ученые доказали, что белая кожица мандарина помогает в борьбе с раком печени и молочной железы.