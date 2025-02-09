Почему лучше не очищать белую кожуру с мандарина
Специалисты рассказали, почему лучше есть мандарин целиком с белой кожурой, сообщает издание "Новый очаг".
Белую кожицу также называют "альбедо", и многим она кажется не очень приятной на вкус. Тем не менее, в ней содержится много полезных веществ: витамин С, пектин и флавоноиды — нарингенин и гесперидин.
Гесперидин имеет противораковые и противоаллергенные свойства, а также может облегчить симптомы менопаузы и улучшает гормональный баланс.
В свою очередь, нарингенин влияет на сжигание жира, поэтому это актуально тем, кто худеет.
Помимо этого, ученые доказали, что белая кожица мандарина помогает в борьбе с раком печени и молочной железы.