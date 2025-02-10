Истощение организма: как восполнить недостаток витамина D и других микроэлементов

97 лет назад был впервые синтезирован витамин D, который особенно нужен организму зимой. «Вечерняя Москва» выяснила, как правильно восполнить недостаток и других микроэлементов.

Как восполнить недостаток витамина D и других микроэлементов
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Короткий световой день и дефицит свежих овощей могут повышать риск заболеваний, утверждает нутрициолог Марина Иванова:

Важно круглый год заботиться о поступлении полезных веществ. Однако стоит учитывать, что зимой и ранней весной ресурсы организма могут быть особенно истощены. Не зацикливайтесь на каком-то определенном витамине каждый из них обладает важными функциями. Старайтесь питаться разнообразно. Не пренебрегайте природными источниками витаминов, делая выбор исключительно в пользу добавок. Лучше продумайте меню и вспомогательные комплексы в допустимых дневных нормах.

Магний: крепкие нервы

Участвует в производстве энергии, контроле уровня глюкозы в крови, регуляции работы мышц. Совместим с A, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C и D. Не рекомендуется совмещать с B1, E, кальцием, цинком и железом. Содержат его: орехи, цельнозерновые продукты, бобовые, шоколад.

Омега-3: мозг, работай

Содержится в жирной рыбе, морепродуктах, печени трески, грецких орехах. Способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Сочетается с витаминами группы В, Е, коэнзимом Q10, альфа-липоевой кислотой. Не рекомендуется сочетать с кальцием, железом, медью и хромом.

D3: кости и суставы

Содержится в жирной рыбе, печени трески, яйцах, лисичках, сливочном масле, сыре. Влияет на работу иммунной системы, помогает поддерживать уровень серотонина, что влияет на настроение, необходим для здоровья костей и суставов, эндокринной системы и нормального обмена веществ. Не сочетается с А и Е, можно пить с витаминами группы В.

Таурин: энергия

Содержится в морепродуктах и рыбе, свинине, говядине, субпродуктах, молочных продуктах. Участвует в процессе выработки энергии, помогает поддерживать баланс жидкости.

Цинк: красота

Содержится в говядине, баранине, бобовых, орехах, молоке, сыре, листовой зелени, яйцах. Важен для красоты кожи, волос и ногтей, функционирования нервной и иммунной системы. Нельзя принимать с кальцием, железом, фолиевой кислотой и витамином Е. Его можно пить с коллагеном, серой и витамином С.

В: для силы и ума

Витамины группы В содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе, бобовых, орехах, печени, грибах. Необходимы для поддержания физической и умственной работоспособности. Можно принимать совместно с холином и инозитолом. Также они не вступают в конфликт с витамином D и могут употребляться в одно время.

С: против простуд

Необходим для поддержания защитных сил организма, сопротивляемости вирусам и простудам, здоровья сердечно-сосудистой системы и тонуса кожи. Хорошо сочетается с витаминами А, В5, В9, Е, глутатионом, кверцетином, железом, цинком и кальцием, несовместим с В1, В12 и медью. Больше всего его содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мардан Латифов, врач-терапевт:

Первые признаки нехватки витаминов бессонница, слабость, резкие перепады настроения, выпадение волос, сухость кожи. Советую сдать анализ крови на восемь основных витаминов (A, D, E, K, C, B1, B5, B6). Для этого нужно получить направление от терапевта в поликлинике.

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Марина Иванова