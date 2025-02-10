Как восполнить недостаток витамина D и других микроэлементов

97 лет назад был впервые синтезирован витамин D, который особенно нужен организму зимой. «Вечерняя Москва» выяснила, как правильно восполнить недостаток и других микроэлементов.

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Короткий световой день и дефицит свежих овощей могут повышать риск заболеваний, утверждает нутрициолог Марина Иванова:

— В а ж н о к р у г л ы й г о д з а б о т и т ь с я о п о с т у п л е н и и п о л е з н ы х в е щ е с т в . О д н а к о с т о и т у ч и т ы в а т ь , ч т о з и м о й и р а н н е й в е с н о й р е с у р с ы о р г а н и з м а м о г у т б ы т ь о с о б е н н о и с т о щ е н ы . Н е з а ц и к л и в а й т е с ь н а к а к о м - т о о п р е д е л е н н о м в и т а м и н е — к а ж д ы й и з н и х о б л а д а е т в а ж н ы м и ф у н к ц и я м и . С т а р а й т е с ь п и т а т ь с я р а з н о о б р а з н о . Н е п р е н е б р е г а й т е п р и р о д н ы м и и с т о ч н и к а м и в и т а м и н о в , д е л а я в ы б о р и с к л ю ч и т е л ь н о в п о л ь з у д о б а в о к . Л у ч ш е п р о д у м а й т е м е н ю и в с п о м о г а т е л ь н ы е к о м п л е к с ы в д о п у с т и м ы х д н е в н ы х н о р м а х .

Магний: крепкие нервы

Участвует в производстве энергии, контроле уровня глюкозы в крови, регуляции работы мышц. Совместим с A, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C и D. Не рекомендуется совмещать с B1, E, кальцием, цинком и железом. Содержат его: орехи, цельнозерновые продукты, бобовые, шоколад.

Омега-3: мозг, работай

Содержится в жирной рыбе, морепродуктах, печени трески, грецких орехах. Способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Сочетается с витаминами группы В, Е, коэнзимом Q10, альфа-липоевой кислотой. Не рекомендуется сочетать с кальцием, железом, медью и хромом.

D3: кости и суставы

Содержится в жирной рыбе, печени трески, яйцах, лисичках, сливочном масле, сыре. Влияет на работу иммунной системы, помогает поддерживать уровень серотонина, что влияет на настроение, необходим для здоровья костей и суставов, эндокринной системы и нормального обмена веществ. Не сочетается с А и Е, можно пить с витаминами группы В.

Таурин: энергия

Содержится в морепродуктах и рыбе, свинине, говядине, субпродуктах, молочных продуктах. Участвует в процессе выработки энергии, помогает поддерживать баланс жидкости.

Цинк: красота

Содержится в говядине, баранине, бобовых, орехах, молоке, сыре, листовой зелени, яйцах. Важен для красоты кожи, волос и ногтей, функционирования нервной и иммунной системы. Нельзя принимать с кальцием, железом, фолиевой кислотой и витамином Е. Его можно пить с коллагеном, серой и витамином С.

В: для силы и ума

Витамины группы В содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе, бобовых, орехах, печени, грибах. Необходимы для поддержания физической и умственной работоспособности. Можно принимать совместно с холином и инозитолом. Также они не вступают в конфликт с витамином D и могут употребляться в одно время.

С: против простуд

Необходим для поддержания защитных сил организма, сопротивляемости вирусам и простудам, здоровья сердечно-сосудистой системы и тонуса кожи. Хорошо сочетается с витаминами А, В5, В9, Е, глутатионом, кверцетином, железом, цинком и кальцием, несовместим с В1, В12 и медью. Больше всего его содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мардан Латифов, врач-терапевт: