Подборка книжных новинок о том, как сохранить молодость и жить счастливо

Как наладить биоритмы? Что влияет на долголетие? В чём секрет здоровья реальных 100-летних бабушек? Рассказываем, где об этом почитать.

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Вопрос о том, как прожить долгую и счастливую жизнь, всегда волновал человечество. Как сохранить физическое и психологическое здоровье на долгие годы? Как быть энергичным и хорошо себя чувствовать в любом возрасте? Что сделать, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы? Наша новая книжная подборка ответит на эти вопросы и не только.

«Мозг долгожителя. 7 шагов к ясности ума, крепкой памяти и устойчивому вниманию», Алексей Москалёв

Наш мозг — невероятно сложный и такой хрупкий инструмент, благодаря которому мы способны думать, чувствовать и познавать мир. К сожалению, как и всё в нашем организме, он подвержен старению. Эти необратимые изменения ухудшают память, внимание и скорость мышления.

В своей новой книге доктор биологических наук Алексей Москалёв легко объясняет, как устроен наш мозг, какие факторы влияют на его долголетие и как можно улучшить свои когнитивные способности даже в пожилом возрасте. Внутри вы также найдёте рекомендации по режиму питания, сна и физической активности, что позволит применить полученные знания на практике и гарантированно сохранить ваш мозг здоровым и активным на долгие годы.

«Натуральная медицина доктора Каменского. Уникальные методы укрепления, лечения и омоложения организма», Сергей Каменский

Благодаря книге «Натуральная медицина доктора Каменского» вы узнаете о целебных свойствах пчелопродуктов, трав, эфирных масел. Вам расскажут, как при помощи натуральной медицины лечить и предупреждать заболевания сердца и сосудов, мочекаменной болезни и других нарушений здоровья, и более того, с вами поделятся секретами по сохранению молодости!

«100 лет жизни. Истории ровесниц века, вдохновляющие жить полной жизнью», Ольга Сафонова

Прожить долго — желание и цель многих. Журналист, руководитель отдела «Лайфстайл» на «Чемпионате» Ольга Сафонова поговорила с 10 женщинами, которым исполнилось 100 лет, и не просто узнала в чём, по их мнению, заключается главный секрет их долголетия, но и коснулась частички их души: как они ощущают себя сегодня, о чём они думают и остались ли у них какие-то мечты? Их истории помогут вам пролить свет на то, чего не стоит упускать в этой жизни и что в ней самое ценное. Оглянуться вокруг и понять, что каждый день — неповторим и не существует единственного способа прожить долго и по-настоящему счастливо.

«Исцелённые. Вселяющие надежду истории необъяснимого выздоровления», Д. Редигер Джеффри

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые безнадёжно больные пациенты выздоравливают неожиданно даже для самих врачей? Доктор медицинских наук, психиатр Джеффри Редигер описал некоторые случаи спонтанной ремиссии, а также рассказал, благодаря чему внезапное исцеление вскоре из чего-то сказочного может превратиться в нечто вполне реальное. В своей книге он исследует корни и причины заболеваний, чтобы выявить основы для выздоровления и подарить надежду на то, что у нас с вами впереди исключительно долгие годы жизни.

«Маточное молочко и прополис. Народные рецепты против любых заболеваний», Игорь Коркуленко

Всем давно известно, что маточное молочко и прополис – лучшие средства для укрепления иммунитета, но мало кто знает почему. В своей книге Игорь Коркуленко, врач-терапевт с многолетним стажем и кандидат медицинских наук, более подробно расскажет о свойствах этих чудодейственных продуктов, а также даст инструкции по их использованию для сохранения молодости и борьбы с различными заболеваниями.

«Освободи голову. Экспресс-метод для сохранения ясности ума, улучшения концентрации и развития креативности», Буш Фолькер

Часто у вас после напряжённого рабочего дня голова идёт кругом, концентрация представляется чем-то недостижимым, а негатив и тревога не дают покоя? Тогда вам однозначно стоит прочитать хотя бы несколько страниц данной книги. Её автор, исследователь мозга Фолькер Буш, поможет «освободить» голову и объяснит, почему в эпоху цифровых технологий регулярные перерывы в работе так необходимы каждому, кто хочет избавиться от информационного мусора вокруг себя, снова почувствовать себя полным энергии и прожить долгую и счастливую жизнь.

«Энергия мозга. Теория развития всех психических заболеваний, объясняющая их общую причину», Кристофер М. Палмер

Биполярное расстройство и шизофрения, ОКР, ПТСР и СДВГ, депрессия, РПП и тревога. Что же действительно вызывает эти психические расстройства? Кристофер Палмер, доктор медицинских наук Гарвардского университета, нашёл общий механизм развития психических расстройств даже у тех, которые, казалось бы, кардинально отличаются друг от друга.

Разные заболевания. Схожие симптомы. Один корень — метаболизм мозга. Доктор Палмер расскажет о различных факторах, влияющих на этот процесс, и подскажет как можно предотвратить развитие ментальных проблем и прожить долгую жизнь бок о бок с любым недугом.

«Биоритмы для здоровья. Рекомендации по режиму для хорошего самочувствия», Валерий Доскин

Сон, физическое и эмоциональное состояние, обострение хронических болезней. Мало кто задумывается, что эти и многие другие аспекты повседневной жизни каждого из нас зависят от биоритмов. В своей книге Валерий Доскин, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической педиатрии РМАПО, предлагает научный подход и практические советы по оптимизации ваших внутренних часов для улучшения здоровья.

На страницах книги вы найдёте подробную инструкцию по настройке биологических и социальных ритмов. Также вам понятным языком объяснят, какие факторы влияют на наш внутренний часовой механизм и как их учитывать, и подскажут, как правильно организовать время для сна, питания и активности, чтобы в полном согласии с природными циклами прожить наиболее долгую и здоровую жизнь.

«Доказательно о травах. Научный подход к фитотерапии», Анна Махова

Растения вокруг нас обладают огромным количеством научно доказанных полезных свойств и способны помочь справиться с любым недугом: лишним весом, давлением, бессонницей, проблемами с кожей и почками. В своей книге Анна Махова, клинический фармаколог, рассматривает фитотерапию с точки зрения доказательной медицины, рассказывает о пользе и рисках. Она также делится полезными сборами трав и правильными способами их применения, благодаря которым вы сможете не только поправить и поддержать своё здоровье, но и сохранить молодость надолго.