Врач предупредил, чем опасны анисовые коктейли

Некоторые анисовые коктейли содержат компоненты, которые могут вызывать психоактивные эффекты, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

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« Н а п р и м е р , а б с е н т и з в е с т е н с в о и м и п о т е н ц и а л ь н ы м и п о б о ч н ы м и э ф ф е к т а м и , т а к и м и к а к г а л л ю ц и н а ц и и и с у д о р о г и , ч т о с в я з а н о с с о д е р ж а н и е м т у й о н а — в е щ е с т в а , с о д е р ж а щ е г о с я в п о л ы н и » , — о б ъ я с н и л а д о к т о р .

Кроме того, по ее словам, опасность анисовых коктейлей также заключается в высокой крепости.