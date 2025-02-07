Врач развеял мифы о пользе меда

В интернете можно найти огромное количество информации о пользе меда, однако он не всегда благотворно влияет на здоровье, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале доктор развеял популярные мифы об этом продукте.

Врач объяснил, что мед на 80 процентов состоит из сахара, при этом в нем очень мало белка — около одной десятой процента. По словам врача, этот белок может быть полезен для иммунной системы, однако в то же время он способен вызывать аллергию. Как объяснил Вялов, какой эффект мед окажет на человека, зависит от того, где росли растения, из которых он был получен.

Также, по словам Вялова, в меде содержатся органические кислоты, которые могли бы быть полезны для микрофлоры, однако их количество очень незначительно, из-за чего они не доходят до нужных отделов желудочно-кишечного тракта.

« О с т а л ь н ы х м и к р о э л е м е н т о в т а к м а л о , ч т о п р и д е т с я с ъ е с т ь г о р ш о ч е к м е д а ! Д а в а й т е д о г о в о р и м с я : м е д — э т о с к о р е е в к у с н о , ч е м п о л е з н о . Н е о п р а в д ы в а й т е л ю б о в ь к м е д у п о л ь з о й д л я з д о р о в ь я ! » — п р о к о м м е н т и р о в а л э к с п е р т .

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