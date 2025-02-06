Как правильно питаться к командировках

Поддерживать сбалансированный рацион можно даже в постоянных командировках, перелетах и встречах, считает нутрициолог, шеф-повар Вера Дудченко. Советы по правильному питанию в длительных поездках и при плотном рабочем графике она дала в беседе с «Лентой.ру».

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Главная рекомендация нутрициолога — планировать питание в командировках заранее. По ее словам, перед длительной поездкой нужно узнать, какие кафе или рестораны с полезной едой есть рядом с отелем или местом встречи. Если времени на полноценный обед нет, следует взять с собой орехи, фрукты, натуральные йогурты и перекусить ими во время перерыва.

Также, по словам Дудченко, в командировках надо следить за питьевым режимом. Зачастую во время долгих перелетов или встреч люди забывают пить воду, а нехватка жидкости провоцирует головную боль, усталость, потерю концентрации, предупредила нутрициолог.

Кроме того, при любом графике работы Дудченко посоветовала не пропускать завтрак. Идеальным вариантом для первого приема пищи она назвала овсяную кашу с фруктами, цельнозерновой хлеб с яйцами или творог с орехами и ягодами.

« С т а р а й т е с ь , ч т о б ы к а ж д ы й п р и е м п и щ и в к л ю ч а л в с е б я т р и к л ю ч е в ы х к о м п о н е н т а : б е л к и ( р ы б у , я й ц а , к у р и ц у , т в о р о г ) д л я д л и т е л ь н о г о о щ у щ е н и е с ы т о с т и , с л о ж н ы е у г л е в о д ы ( ц е л ь н о з е р н о в о й х л е б , к о р и ч н е в ы й р и с , к и н о а ) д л я э н е р г и и и к л е т ч а т к у ( ф р у к т ы , о в о щ и , з е л е н ь ) д л я п и щ е в а р е н и я , н о р м а л ь н о й р а б о т ы м о з г а и и м м у н и т е т а » , — В е р а Д у д ч е н к о , н у т р и ц и о л о г , ш е ф - п о в а р .

Еще один совет нутрициолога — избегать переедания на деловых обедах. Для этого, по ее мнению, нужно выбирать овощные салаты, вареные или запеченные блюда с маленькими порциями. Важно учитывать и время приемов пищи: если из-за графика обед откладывается, можно перекусить, чтобы не допустить сильного голода.

Наконец Дудченко предложила использовать боксы для еды и смузи, чтобы брать их с собой.

« Е с л и у в а с е с т ь в о з м о ж н о с т ь г о т о в и т ь е д у з а р а н е е и б р а т ь с с о б о й , л а н ч - б о к с ы с т а н у т о т л и ч н ы м р е ш е н и е м д л я с б а л а н с и р о в а н н о г о п и т а н и я в п о е з д к а х и к о м а н д и р о в к а х . З а р а н е е у п а к о в а н н ы е б л ю д а , н а п р и м е р , с а л а т ы с к и н о а , к у р и ц е й и л и о в о щ а м и , п о з в о л я т в а м п и т а т ь с я п о л н о ц е н н о в л ю б о е в р е м я » , — у б е ж д е н а н у т р и ц и о л о г .

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