Модные соковые диеты оказались вредными для здоровья

Исследование Северо-Западного университета показало, что очищение соками может негативно влиять на микробиом, увеличивая вредные бактерии и снижая полезные. Цельные фрукты и овощи оказываются более здоровым выбором. Введение Очищение соками становится все более популярным среди потребителей, стремящихся к детоксу и улучшению пищеварения. С ростом интереса к сокотерапии, 26% людей пробуют эти программы с надеждой на потенциальные преимущества. Однако новое исследование, проведенное группой ученых из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, ставит под сомнение полезность таких диет.

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Исследование

Руководитель исследования, доктор Мелинда Ринг, и ее команда изучили влияние краткосрочных соковых диет на микробиом – сообщество микроорганизмов, играющих ключевую роль в здоровье человека. Их статья была опубликована в журнале Nutrients.

Участниками исследования стали 14 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Участников случайным образом распределили по трем различным диетическим группам:

Исключительно соковый пост; Диета, сочетающая соки с обычной пищей; Растительная диета из цельных продуктов.

Исследователи собирали образцы слюны, внутренней поверхности щек и стула участников в четырех временных точках, чтобы отслеживать изменения в их бактериальных сообществах.

Результаты

Наиболее резкие изменения произошли не в кишечнике, а в полости рта. Участники, придерживавшиеся диеты на основе соков, показали увеличение потенциально вредных бактерий, а количество полезных бактерий снизилось. В частности, было отмечено значительное увеличение количества протеобактерий, которые связаны с воспалительными процессами, если они присутствуют в больших количествах.

Хотя кишечные бактерии были более устойчивыми к краткосрочным изменениям, некоторые тревожные тенденции также наблюдались. Участники, придерживавшиеся соковой диеты, показали рост видов бактерий, ассоциированных с повышенной проницаемостью кишечника и воспалительными процессами. Кроме того, были зафиксированы изменения в микробах, которые ранее связывали со снижением когнитивных способностей.

Напротив, для участников, соблюдавших элиминационную диету на основе цельных растительных продуктов, бактериальные сообщества изменились в положительном ключе. Эта группа показала увеличение количества бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, которые поддерживают здоровье кишечника и уменьшают воспаление.

Выводы

Исследование демонстрирует, что сокотерапия может не обеспечивать всех обещанных преимуществ и может даже негативно влиять на микробиом. Употребление большого количества сока с низким содержанием клетчатки может приводить к дисбалансу бактериальных сообществ, что, в свою очередь, может вызвать воспаление и ухудшение здоровья кишечника.

Доктор Ринг подчеркивает:

« Е с л и в ы л ю б и т е с о к и , п р а к т и к у й т е и х с м е ш и в а н и е д л я с о х р а н е н и я к л е т ч а т к и и л и с о ч е т а й т е с о к и с ц е л ь н ы м и п р о д у к т а м и д л я л у ч ш е г о в о з д е й с т в и я н а м и к р о б и о м » .

Клетчатка, которая удаляется при приготовлении сока, играет важную роль в поддержании здоровых бактериальных сообществ и оградит людей от возможных недостатков соковых диет.

Методология

Участники исследования были тщательно проверены на отсутствие заболеваний, способных повлиять на результаты. Перед началом назначенных диет все участники соблюдали трехдневную элиминационную диету для установки базовых значений. Используя передовые методы секвенирования ДНК, исследователи идентифицировали и измеряли типы бактерий, присутствующих в биологических образцах.

Ограничения исследования

Несмотря на интересные результаты, исследование имеет свои ограничения. Небольшой размер выборки (14 участников) и короткая продолжительность вмешательства (три дня) мешают делать обобщения о долгосрочных эффектах. Ранее привычный рацион участников мог повлиять на их реакцию на соковые обрезания, что также стоит учитывать при интерпретации данных. Более масштабное исследование с длительными периодами вмешательства может подтвердить результаты и внести ясность в влияние сокотерапии на микробиом.

Заключение

Очищение соками может казаться заманчивым способом улучшения здоровья, но это исследование указывает на то, что цельные фрукты и овощи могут оказывать гораздо более положительное влияние на наш микробиом. Употребление пищи с высоким содержанием клетчатки важно для поддержания баланса бактерий в организме. Исследование подчеркивает необходимость пересмотра популярных трендов, чтобы приблизиться к более здоровым и взвешенным подходам к питанию.