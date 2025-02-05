Гормон стресса: какие утренние ритуалы помогут удерживать его в норме

Гормон кортизол помогает управлять вашим циркадным ритмом, или внутренними часами организма. Также он влияет на аппетит, бодрствование, сонливость и пр. Дисбаланс этого гормона приводит к проблемам со здоровьем, отмечает Майкл Чичак, доктор медицины, медицинский директор MEDvidi.

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Вот как поддерживать в норме уровень кортизола сразу после пробуждения, по мнению врачей.

Просыпайтесь и идите спать в одно и то же время. Сделайте для этого всё возможное. Это поможет регулировать уровень кортизола.

Практикуйте осознанное движение. Физическая активность по утрам особенно полезна для уровня кортизола и для сна. Исследования показали, что она снижает общий уровень этого гормона. Могут помочь даже простые занятия вроде лёгкой прогулки, йоги, растяжки.

Выходите на улицу. Находиться утром в течение 15−30 минут на солнце полезно, так как это помогает настроить ваши внутренние часы. Кроме того, благодаря времени на солнце организм сможет правильно регулировать уровень кортизола.

Ешьте сбалансированный завтрак. Исследования показывают, что пропуск завтрака может быть связан с плохим кардиометаболическим здоровьем. Для приведения в норму уровня кортизола отлично подходит завтрак, в котором много белков и полезных жиров, а также есть сложные углеводы.

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