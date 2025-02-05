Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, что умеренное употребление яиц может снизить риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей почти на треть. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients.

Выводы специалистов основаны на данных 8756 взрослых в возрасте 70 лет и старше, задействованных в научном проекте ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP).

Участники исследования самостоятельно сообщали о частоте употребления яиц: никогда/редко (1–2 раза в месяц), еженедельно (1–6 раз в неделю) или ежедневно (ежедневно/несколько раз в день). Ученые обнаружили, что у тех, кто ел яйца 1–6 раз в неделю, риск смерти от всех причин был на 15% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 29% по сравнению с теми, кто употреблял яйца редко или никогда.

« Я й ц а — э т о б о г а т ы й п и т а т е л ь н ы м и в е щ е с т в а м и п р о д у к т , с о д е р ж а щ и й в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы й б е л о к , в и т а м и н ы г р у п п ы В , н е н а с ы щ е н н ы е ж и р н ы е к и с л о т ы , х о л и н и д р у г и е в а ж н ы е м и к р о э л е м е н т ы . О н и о с о б е н н о п о л е з н ы д л я п о ж и л ы х л ю д е й , к о т о р ы е м о г у т и с п ы т ы в а т ь в о з р а с т н о е с н и ж е н и е ф и з и ч е с к и х ф у н к ц и й » , — о б ъ я с н и л а Х о л л и У а й л д , в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я .

Исследование также показало, что у пожилых людей с умеренным или высоким качеством питания добавление яиц в рацион снижало риск ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний на 33 и 44% соответственно. Это подчеркивает важность сбалансированного питания для продления жизни.

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