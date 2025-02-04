Какие ошибки в беге совершают люди старше 50 лет

В возрасте 50+ некоторые привычки, связанные с бегом, могут навредить здоровью. Сертифицированный тренер Кристен Хислоп рассказала, чего лучше избегать.

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Следование стандартным планам тренировок. Большинство планов тренировок включают день отдыха в понедельник и более продолжительные сессии в выходные. Эта разновидность расписания создавалась для мужчин. Когда человеку исполняется 50, ему в любом случае нужно пересмотреть график тренировок и сосредоточиться на восстановлении. Для большинства людей одного дня отдыха в неделю недостаточно. Вам может понадобиться отдыхать каждые 3−4 дня в зависимости от программы тренировок.

Пропуск силовых тренировок. Вы можете утратить мышечную массу и не набрать её за много лет. Это касается, например, икр. У тренера Кристен Хислоп из-за того, что она какое-то время ходила на костылях, так и получилось. Даже через 14 лет левая икра у неё меньше правой.

Отказ от соревнований. К примеру, на Delightful Run for Women выдают в качестве призов деньги.

Игнорирование инструментов для восстановления. Используйте для этого компрессионные ботинки, надевайте часы для отслеживания своего сна, попробуйте терапию красным светом или окунуться в холодную воду.

Бег по одному и тому же маршруту в одном и том же темпе. Для скоростных тренировок Хислоп рекомендует использовать ремень Lever. Он даст вам чувство безопасности.

Бег на износ постоянно. Вы можете выйти на лёгкую пробежку и получить от неё пользу. Такой бег улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, функцию митохондрий, сон, снижает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, а также требует меньше времени для восстановления.

Избегание упражнений, требующих мобильности. Можете ли вы сесть на пол, скрестив ноги, и встать, скрестив руки на груди? Если нет, то добавьте упражнения на подвижность в программу тренировок.

Бег без перекрёстных тренировок. Добавьте к бегу другой вид деятельности, который будет включать такие тренировки.

Употребление энергетических батончиков и алкоголя. Сосредоточьтесь на белках, фруктах и ​​овощах, а также на сложных углеводах.

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