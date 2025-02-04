Врач рассказал, полезна ли туалетная бумага с серебром

По его словам, туалетная бумага с серебром - маркетинговый ход. И пользы от нее нет.

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Врач пояснил, что от серебра есть ранозаживляющий эффект, но только в мазях. А у гигиенических принадлежностей таких свойств нет.

Специалист не рекомендует пользоваться обычной туалетной бумагой и влажными салфетками, так как от них могут появляться трещины или другие повреждения кожи. По его мнению, лучшие варианты - рука, вода и очищающее средство, пишет newsnn.ru.

А недавно врач дал рекомендации, как избежать болезни кишечника.