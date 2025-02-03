Шесть признаков, которые укажут на нездоровые отношения с едой

Перекус втихаря и стыд за съеденное. 6 признаков, которые укажут на нездоровые отношения с едой
Психотерапевт Волков: быстрая еда и стыд за съеденное говорят о пищевой зависимости. Пищевую зависимость крайне сложно диагностировать. Главный её признак — регулярные эпизоды компульсивного переедания, когда человек объедается, даже если не голоден. Зачастую люди с таким расстройством даже не понимают, что с ними что-то не так. Понять, есть ли у вас зависимость от еды, можно по этим шести признакам.
Как проявляется пищевая зависимость
Признаки пищевой зависимости в беседе с порталом «Доктор Питер» перечислил психотерапевт, сексолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Антон Волков.
Он назвал шесть:
- Еда ради еды. Человек не чувствует голод, но всё равно хочет что-нибудь съесть.
- Сложности с контролем. Зависимый от еды человек ест больше других, но не может с этим ничего сделать. Таким людям сложно контролировать размер порций и частоту приёмов пищи.
- Быстрая еда. Сложности с контролем могут усиливаться, так как человек с пищевой зависимостью ест быстро. Из-за этого ему сложно отследить, сколько на самом деле он съел.
- Обжорство до тошноты. Тяжесть, боль в желудке, тошнота и отрыжка — типичные проявления переедания. Человек с пищевой зависимостью не может перестать есть, пока не почувствует физический дискомфорт.
- Стыд за съеденное. Он может возникать после эпизода переедания.
- Еда втихаря. Человек с пищевой зависимостью, даже если он понимает проблему, старается скрывать её от других. Например, прячет упаковки от сладостей или чипсов, чтобы члены семьи их не заметили.
Какие последствия у пищевой зависимости
Чаще всего пищевая зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого, рассказала гастроэнтеролог Дарья Яворская.
Результатом этой зависимости становятся:
- увеличение массы тела;
- нарушение обмена веществ;
- жировой гепатоз (чрезмерное накопление жиров в клетках печени);
- нарушение метаболизма;
- проблемы с печенью.
При появлении признаков пищевой зависимости стоит проконсультироваться с врачом, добавила она.