Шесть признаков, которые укажут на нездоровые отношения с едой

Психотерапевт Волков: быстрая еда и стыд за съеденное говорят о пищевой зависимости. Пищевую зависимость крайне сложно диагностировать. Главный её признак — регулярные эпизоды компульсивного переедания, когда человек объедается, даже если не голоден. Зачастую люди с таким расстройством даже не понимают, что с ними что-то не так. Понять, есть ли у вас зависимость от еды, можно по этим шести признакам.

Как проявляется пищевая зависимость

Признаки пищевой зависимости в беседе с порталом «Доктор Питер» перечислил психотерапевт, сексолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Антон Волков.

Он назвал шесть:

Еда ради еды. Человек не чувствует голод, но всё равно хочет что-нибудь съесть. Сложности с контролем. Зависимый от еды человек ест больше других, но не может с этим ничего сделать. Таким людям сложно контролировать размер порций и частоту приёмов пищи. Быстрая еда. Сложности с контролем могут усиливаться, так как человек с пищевой зависимостью ест быстро. Из-за этого ему сложно отследить, сколько на самом деле он съел. Обжорство до тошноты. Тяжесть, боль в желудке, тошнота и отрыжка — типичные проявления переедания. Человек с пищевой зависимостью не может перестать есть, пока не почувствует физический дискомфорт. Стыд за съеденное. Он может возникать после эпизода переедания. Еда втихаря. Человек с пищевой зависимостью, даже если он понимает проблему, старается скрывать её от других. Например, прячет упаковки от сладостей или чипсов, чтобы члены семьи их не заметили.

Какие последствия у пищевой зависимости

Чаще всего пищевая зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого, рассказала гастроэнтеролог Дарья Яворская.

Результатом этой зависимости становятся:

увеличение массы тела;

нарушение обмена веществ;

жировой гепатоз (чрезмерное накопление жиров в клетках печени);

нарушение метаболизма;

проблемы с печенью.

При появлении признаков пищевой зависимости стоит проконсультироваться с врачом, добавила она.