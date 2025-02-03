Какая вода полезнее: сырая или водопроводная

Есть люди, которые считают сырую воду более полезной для здоровья, так как в ней есть минералы и полезные бактерии, которые удаляются из водопроводной воды. Эксперты прокомментировали это убеждение.

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Вода из природных источников содержит частички почвы и камней – ее минеральный состав зависит от месторасположения источника. В районах, богатых известняком, вода содержит больше кальция. Вода из более глубоких слоев земли может содержать больше минералов, поскольку проходит больше каменных слоев на своем пути к поверхности, – передает the conversation слова эксперта Билла Салливана, профессора микробиологии и иммунологии.

Однако, убеждение в том, что водопроводная вода полностью лишена минералов – не верное. Эти вещества могут иметь слишком маленький размер, из-за чего их невозможно удалить в процессе фильтрации. Есть тесты, которые могут определить минеральный состав водопроводной воды в конкретном месте.

Есть отзывы людей, утверждающих, что сырая вода оказывает полезный эффект для их самочувствия и красоты – позитивно влияет на кожу, увеличивает энергию и т.д. Научных исследований, подтверждающих это убеждение, нет.

При этом, стоит учитывать, что сырая вода может нести риски желудочно-кишечных инфекций, вызванных разными патогенами. В частности, ротавирус и норовирус передаются через воду, кишечная палочка и сальмонелла могут присутствовать в сырой воде, такие простейшие как Cryptosporidium (криптоспоридиоз) и Giardia (лямблиоз) и т.д.

Водопроводная вода проходит несколько стадий очистки, прежде чем попасть в кран, качество водопроводной воды контролируется государственным надзором.