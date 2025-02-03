Какие аптечные витамины могут навредить здоровью? Врач перечислила самые опасные
Врач Лебедева: избыток витамина C приводит к бессоннице и мочекаменной болезни. Особенно часто о пользе витаминов вспоминают зимой. Некоторые любую усталость списывают на авитаминоз и сами себе прописывают пищевые добавки. Такое самолечение может закончиться плохо, потому что в ряде случаев витамины опасны. Причём речь идёт о популярных витаминах, которые можно купить в любой аптеке.
Передозировка каких витаминов опасна
- А (ретинол). Опасен для курильщиков, написал портал «Доктор Питер» со ссылкой на эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. При вдыхании табака этот витамин увеличивает шансы заболеть раком лёгких, отметила специалист.
- С. Интоксикация этим витамином провоцирует тошноту, бессонницу, а иногда и мочекаменную болезнь, предупредила врач. Для профилактики авитаминоза достаточно 500 мг витамина C, а при дефиците — 1000 мг. Однако в аптеке его нередко продают в увеличенной дозировке, отметила она.
- Е. Может снижать уровень ретинола в организме (дозы более 400 МЕ) и повышать риск кровотечений, рассказала Лебедева. В норме достаточно 100–200 МЕ в день. Курс приёма не должен длиться дольше двух месяцев, добавила эксперт.
- В6. Бесконтрольный приём приводит к анемии, онемению конечностей, тромбозу сосудов и постоянной аллергии. Для нормального самочувствия достаточно 20–30 мг в день.
- Кальций. При постоянном приёме кальций может откладываться в сосудах и вызывать кальциноз. Он приводит к осложнениям в виде атеросклероза, тромбоза и инфаркта. К тому же кальций нужно принимать только вместе с витамином D, иначе он попросту не усвоится и будет бесполезен, заключила врач.
Как понять, какого витамина не хватает
Перед приёмом витаминов стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли действительно дефицит.
Поводом для обращения к врачу могут стать некоторые симптомы.
Например, постоянная усталость, слабость и снижение работоспособности могут возникать из-за нехватки витаминов группы B, рассказал «Секрету» врач-терапевт Миргияс Холбобоев.
Плохое зрение при недостаточной освещённости («куриная слепота») нередко говорит о нехватке ретинола, а долгое заживление ран — о дефиците витамина C.
Какие ещё симптомы бывают у авитаминоза, читайте здесь.