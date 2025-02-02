Пять продуктов, которые заменят «Оземпик»

Эксперты рассказали, как похудеть без использования «Оземпика», сообщает издание The Day.

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Пять продуктов помогут контролировать аппетит, улучшить обмен веществ и сжечь жир.

Яйца

Благодаря высокому содержанию белка яйца способствуют ощущению сытости, поскольку организму требуется больше энергии для их переваривания. Общий расход калорий увеличивается, а жир быстрее сжигается.

Кроме того, в яйцах содержится много витаминов и минералов, что способствует поддержанию здоровья в целом.

Авокадо

В авокадо содержится много клетчатки, поэтому с этим фруктом в рационе проще контролировать аппетит и наедаться быстрее.

Помимо этого, в нем есть мононенасыщенные жиры, которые помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снизить уровень плохого холестерина. Калий в авокадо позволяет избавиться от задержки жидкости в организме и поддержать водно-электролитный баланс.

Орехи

Орехи богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, поэтому с помощью них можно улучшить обмен веществ, ускорить метаболизм и увеличить расход калорий. Клетчатка в орехах предотвращает переедание, а витамин Е, магний и антиоксиданты хорошо влияют на организм в целом.

Семена чиа

Эти семена являются отличным помощником в похудении, поскольку содержат клетчатку и омега-3 жирные кислоты. При попадании в желудок они впитывают воду, увеличиваются в размерах, и есть хочется меньше.

Семена чиа также богаты витаминами и антиоксидантами, благодаря чему улучшается иммунитет и сердечно-сосудистая система.

Чили

Острые специи, в том числе чили, богаты веществом капсаицином. Оно улучшает термогенез и ускоряет обмен веществ, поэтому сжигание жира происходит проще и быстрее.

Тем не менее, острыми специями не стоит увлекаться людям с чувствительным желудком.