Пять распространённых продуктов могут стать причиной быстрого старения

Нейробиолог Роберт Лав назвал продукты, которых следует избегать людям для замедления процесса старения.

Избегайте этих пяти продуктов, потому что они увеличивают количество морщин и ускоряют старение.

Во-первых, эксперт советует отказаться от пищи с высоким содержанием сахара. Она усиливает воспаление — одну из основных причин старения.

Во-вторых, следует избегать обработанного мяса. В нём могут содержаться консерванты и много соли, которые вызывают обезвоживание.

В-третьих, вызывает ускоренное старение жареная пища. Жарка увеличивает количество так называемых AGE (конечных продуктов гликирования), которые резко повышают уровень воспаления в организме.

Также Роберт Лав рекомендует отказаться от сладких газировок и алкоголя.

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