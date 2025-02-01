Магний: в чем польза для здоровья и в каких продуктах искать

Магний — один из самых важных минералов для нашего организма, но при этом его по какой-то причине принято недооценивать. Между тем, он участвует более чем в 300 биохимических реакциях и отвечает за работу нервной системы, мышц, сердца, обмен веществ и даже за качество сна. Если вас мучает бессонница, стресс и усталость, возможно, организму просто не хватает магния. Разбираемся, почему магний так важен — вместе с нутрициологом Элиной Королевой.

Спокойствие и стрессоустойчивость

Магний называют природным антидепрессантом.

« О н р е г у л и р у е т у р о в е н ь к о р т и з о л а — г о р м о н а с т р е с с а , с н и ж а я т р е в о ж н о с т ь и п о м о г а я р а с с л а б и т ь с я . Н е д о с т а т о к м а г н и я ч а с т о с о п р о в о ж д а е т с я р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь ю , н е р в о з н о с т ь ю и д а ж е п а н и ч е с к и м и а т а к а м и » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Здоровый сон без пробуждений

Магний помогает расслабить мышцы, снижает уровень возбуждения в нервной системе и способствует естественной выработке мелатонина — гормона сна. Люди с его нехваткой часто жалуются на бессонницу, поверхностный сон и ночные пробуждения.

Сердечно-сосудистая поддержка

« Э т о т м и н е р а л п о д д е р ж и в а е т э л а с т и ч н о с т ь с о с у д о в , р е г у л и р у е т к р о в я н о е д а в л е н и е и п р е д о т в р а щ а е т о б р а з о в а н и е т р о м б о в . Л ю д и с н о р м а л ь н ы м у р о в н е м м а г н и я р е ж е с т р а д а ю т о т г и п е р т о н и и и с е р д е ч н ы х з а б о л е в а н и й » , — у т в е р ж д а е т в р а ч .

Поддержка костей и суставов

Без магния кальций, к сожалению, не усваивается так, как должен. Поэтому его недостаток может привести к хрупкости костей, спазмам мышц и даже к остеопорозу. Особенно это актуально для женщин на пороге пери- и менопаузы.

Энергия и метаболизм

Магний участвует в производстве АТФ (аденозинтрифосфата) — главного источника энергии для организма. Если у вас хроническая усталость, ломкость волос и ногтей, постоянная вялость — возможно, не хватает именно магния.

Где искать магний

Чтобы не допустить дефицита, важно регулярно включать в рацион продукты, богатые магнием. Вот основные его источники:

Орехи и семена: тыквенные семечки, миндаль, кешью, кунжут.

Зелень: шпинат, кинза, петрушка, базилик.

Бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох.

Цельнозерновые продукты: гречка, овес, киноа, бурый рис.

Морепродукты: креветки, устрицы, морская капуста.

Шоколад: темный шоколад (от 70% какао) — один из самых приятных источников магния!

Фрукты и овощи: бананы, авокадо, инжир, свекла.

Как повысить уровень магния

Разнообразьте рацион, включайте в него как можно больше натуральных продуктов, богатых магнием. Пейте минеральную воду — некоторые виды содержат большое количество магния.

Ограничьте кофе и алкоголь, поскольку они способствуют выведению магния из организма. Используйте магниевые добавки — но только после консультации с врачом.

Попробуйте магний через кожу — патчи, магниевые ванны и масла помогают восполнить уровень минерала, минуя ЖКТ.