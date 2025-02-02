В чем польза чая с розмарином для организма

Доктор Хуан Карлос Родригес, врач и преподаватель Национального университета Уанты в Перу, раскрыл богатый питательный состав напитка. Чай с розмарином может облегчить вздутие живота, изжогу и другие желудочно-кишечные расстройства, а также улучшить память, кровообращение и усилить когнитивные функции.

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Польза такого чая с розмарином распространяется на разные аспекты здоровья.