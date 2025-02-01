Сколько сейчас стоит абонемент в спортзал и как его выбрать

По итогам 2024 года число вовлеченных в занятия фитнесом россиян достигло 7,1 млн человек, заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что в 2023-м этот показатель составлял 6,8 млн. В интервью NEWS.ru Силина рассказала, во сколько россиянам обойдется годовой абонемент в обычный фитнес-клуб и как правильно выбрать оптимальный зал для занятий.

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Что нужно сделать перед покупкой абонемента в фитнес-клуб?

— Начните с изучения сайтов одного или нескольких фитнес-клубов, официальных сообществ в соцсетях и мессенджерах, ознакомьтесь с отзывами посетителей.

Обратите внимание на местонахождение клуба. Это не только удобство, но и фактор дисциплины. В крупных городах фитнес-клубы могут располагаться в разных районах. Если место для занятий спортом находится далеко от дома или работы, вероятность регулярных тренировок снижается.

Какой инвентарь, тренажеры и свободные веса должны быть хорошем спортзале?

— Независимо от формата и площади, в зале должно быть кардиоваскулярное оборудование для тренировки сердечно-сосудистой системы: беговые дорожки, велотренажеры и эллиптические тренажеры. Последние позволяют тренировать сердце без вреда для суставов.

Кардиолинейка должна состоять как минимум из 5–10 тренажеров в студии и до 50, а лучше больше, единиц в классическом фитнес-клубе. В многофункциональном — 50–100 единиц, в зависимости от площади.

В любом тренажерном зале должна быть зона свободных весов с гантелями от 1 кг до 50 кг, достаточным количеством грифов, включая Z-грифы и прочие варианты, а также со скамьями для жима, включая «наклонные». Кроме того, необходимы рамы для приседаний, помосты для становой тяги, турники, перекладины, брусья и т. д.

В каждом зале должна быть зона с силовым оборудованием для тренировки различных групп мышц плечевого пояса, ног, спины, пресса и т. д. Обратите внимание на наличие гимнастических ковриков, фитболов, медболов, эспандеров, а также зоны для занятий с многофункциональным тренером.

С «железом» разобрались. На что еще следует обратить внимание?

— Главный фактор при выборе клуба — персонал. Инструкторы должны быть квалифицированными специалистами, имеющими профильное образование, сертификаты различных образовательных фитнес-компаний, подтверждающие прохождение обучающих курсов по методикам тренинга. Они направлены на решение задач клиента: набор мышечной массы, снижение веса и т. д.

Только специалисты дадут грамотные рекомендации, учитывая возраст, пол, уровень физподготовки и общее состояние здоровья клиента. Также обязательно нужно пройти инструктаж по технике безопасности перед началом тренировок.

Сколько стоит в России годовой абонемент в фитнес-клуб?

— Стоимость годового абонемента в среднем составляет 32 тысячи рублей. В премиальном сегменте — от 150 000 рублей и выше.

На московском рынке в премиум-сегменте годовая карта также стоит около 150 тысяч рублей в год, в «бизнесе» — около 55 тысяч, в «экономе» — порядка 20 тысяч.

В регионах цены значительно ниже. В премиум-сегменте — около 45 тысяч рублей, в бизнес-классе — от 27 тысяч, в «экономе» от 14 тысяч.

В 2024 году рост стоимости услуг в фитнес-клубах в среднем по стране составил 18,5%. По прогнозам Национального фитнес-сообщества, в 2025-м цена клубных карт и абонентов увеличится на 15–20%. Стоимость персонального тренинга и других услуг вырастет на 17%.

Обязательно ли тренироваться только с персональным инструктором?

— Персональный тренинг — это индивидуальная работа с профессиональным специалистом фитнес-отрасли, который разрабатывает уникальную программу тренировок. При этом он оценивает сразу ряд параметров: цели, физическую подготовку, особенности общего состояния здоровья клиента.

Но это далеко не весь перечень. Специалист вносит экспертные предложения, как лучше совмещать тренировочный процесс с образом жизни. Он учитывает циркадные ритмы — когда лучше всего заниматься в зависимости от биологических часов организма. По итогам этого анализа разрабатывается методическая программа тренировочного процесса, которая позволяет получить за определенный период конкретный результат. Например, улучшить самочувствие, повысить выносливость, сделать тело рельефным, а также сбросить лишний вес.

Кроме того, квалифицированный тренер дает рекомендации по сбалансированному питанию, продолжительности отдыха и многому другому.

Исследования Национального фитнес-сообщества показывают, что эффект от занятий с персональным тренером вдвое выше, чем от самостоятельных тренировок — в зале или дома. Следовательно, результат будет достигнут вдвое быстрее.

Как выбрать грамотного фитнес-инструктора, чтобы не тратить деньги зря?

— Обратите внимание на его образование. Эти данные можно запросить в клубе. У тренера должно быть высшее или среднее профильное образование. Оно действительно в течение пяти лет, после чего тренер должен пройти курсы повышения квалификации для подтверждения профессионального статуса. Поинтересуйтесь, проходил ли специалист семинары и тренинги. Попросите у него сертификаты и дипломы, подтверждающие знание различных методик — по восстановлению, улучшению осанки или увеличению гибкости.

Необходимо тренироваться с персональным тренером, потому что самостоятельно очень сложно выбрать адекватную физическую нагрузку и контролировать технику выполнения упражнений. Специалист выверенно выбирает вес отягощений, количество повторений и подходов. В конечном счете это становится залогом эффективного и качественного тренинга для улучшения общего состояния здоровья и получения необходимого результата.

На какие детали стоит обратить внимание при выборе фитнес-клуба?

— В нормальном фитнес-клубе душевые кабины или открытые души должны содержаться в чистоте и исправно работать. Их количество должно быть достаточным для всех посетителей, чтобы не было очередей. Кроме того, необходимо обеспечить наличие фенов и других аксессуаров.

Шкафчики для хранения одежды и личных вещей должны быть прочными и надежными, с замками или другими средствами защиты от несанкционированного доступа.

Фитнес-бар должен предлагать широкий ассортимент напитков и закусок — воду, соки, спортивные напитки, белковые коктейли и другие полезные продукты. Они помогут посетителям поддерживать энергию во время тренировок.