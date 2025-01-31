Специалист объяснил, как предотвратить детский алкоголизм

Детям важно объяснять, чем опасен алкоголь, на конкретных примерах и видеоматериалах. В школах нужно приглашать специалистов, которые смогут рассказать им реальные истории о последствиях употребления спиртных напитков. Все это может помочь предотвратить развитие детского алкоголизма, рассказал член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Нужно проводить уроки о здоровом образе жизни, не забывая обсудить последствия употребления спиртного, причем важно найти подход ко всем. Например, объяснить молодым людям, которые любят спорт, что это несовместимо с пьянством. Рассказать также, как это влияет на внешность, здоровье, перспективу деторождения. Причем объяснять все это важно с научным обоснованием, подчеркнул Шуров.

« Э т о д о л ж н ы б ы т ь д о к т о р а , п с и х о л о г и , о г р о м н о е к о л и ч е с т в о в и д е о м а т е р и а л а , в т о м ч и с л е и м у л ь т ф и л ь м о в н а э т и т е м ы , — п о я с н и л о н . — П р о с т о о ч е н ь а к т и в н о э т у п о в е с т к у п р о д в и г а т ь . К о н к у р с ы , с т е н г а з е т ы — ч т о у г о д н о м о ж е т б ы т ь » .

Он назвал мифом всеобщее мнение, что «все плохое – про других», и убеждение человека в том, что его эта проблема не коснется. Даже однократное употребление алкоголя может стоить человеку не только здоровья, но и жизни, подчеркнул нарколог. Он рассказал, что за этот Новый год количество смертей, связанных с потреблением спиртного, выросло на 6 тысяч случаев. Причем многие из жертв – не алкоголики, а те, кто дал себе свободу «оторваться» в праздники.

До этого в Мурманске шестилетний мальчик перепутал газировку с водкой и в итоге попал в реанимацию с острым отравлением алкоголем. А в Саратове пятиклассника госпитализировали после того, как он выпил две рюмки водки.