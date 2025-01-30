Терапевт Пташенчук рассказала о положительном влиянии поцелуев на организм

Гормон, который синтезируется во время поцелуя, улучшает настроение и здоровье человека. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. Б. В. Петровского Галина Пташенчук в программе "Доктор 24".

Как поцелуи влияют на организм
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Ученые провели исследования и выяснили, что поцелуи положительно влияют на психическое и физическое здоровье, рассказала Галина Пташенчук.

В 2009 году на конгрессе Американской медицинской ассоциации решили создать новую область науки, изучающую поцелуи, филематологию. Оказалось, подобные прикосновения активизируют выработку окситоцина. Его называют "гормоном обнимашек".

Окситоцин снижает количество кортизола, который возникает в ответ на стресс, добавила врач.

Также одно из исследований показало: зацелованные живут на 12 лет дольше и выглядят моложе сверстников. Дело в том, что при процессе работают мышцы, которые улучшают кровообращение и снижают количество морщин, объяснила Пташенчук.

Последствия

При простуде или гриппе стоит воздержаться от поцелуев, чтобы не заразить партнера. Тем не менее сам процесс не вызывает воспалительную реакцию в организме, отметила специалист.

Также существует мнение, что бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая приводит к гастриту, передается через поцелуи. Однако было выявлено: патоген находится в организме 86% людей и может попадать в него с рождения.

Что касается кариеса, при многократных поцелуях он действительно может передаться человеку. Однако в зоне риска только те, у кого слабые защитные функции слюны, заключила Пташенчук.

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