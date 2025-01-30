Как поцелуи влияют на организм

Гормон, который синтезируется во время поцелуя, улучшает настроение и здоровье человека. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. Б. В. Петровского Галина Пташенчук в программе "Доктор 24".

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Ученые провели исследования и выяснили, что поцелуи положительно влияют на психическое и физическое здоровье, рассказала Галина Пташенчук.

В 2 0 0 9 г о д у н а к о н г р е с с е А м е р и к а н с к о й м е д и ц и н с к о й а с с о ц и а ц и и р е ш и л и с о з д а т ь н о в у ю о б л а с т ь н а у к и , и з у ч а ю щ у ю п о ц е л у и , – ф и л е м а т о л о г и ю . О к а з а л о с ь , п о д о б н ы е п р и к о с н о в е н и я а к т и в и з и р у ю т в ы р а б о т к у о к с и т о ц и н а . Е г о н а з ы в а ю т " г о р м о н о м о б н и м а ш е к " .

Окситоцин снижает количество кортизола, который возникает в ответ на стресс, добавила врач.

Также одно из исследований показало: зацелованные живут на 12 лет дольше и выглядят моложе сверстников. Дело в том, что при процессе работают мышцы, которые улучшают кровообращение и снижают количество морщин, объяснила Пташенчук.

Последствия

При простуде или гриппе стоит воздержаться от поцелуев, чтобы не заразить партнера. Тем не менее сам процесс не вызывает воспалительную реакцию в организме, отметила специалист.

Т а к ж е с у щ е с т в у е т м н е н и е , ч т о б а к т е р и я х е л и к о б а к т е р п и л о р и ( H e l i c o b a c t e r p y l o r i ) , к о т о р а я п р и в о д и т к г а с т р и т у , п е р е д а е т с я ч е р е з п о ц е л у и . О д н а к о б ы л о в ы я в л е н о : п а т о г е н н а х о д и т с я в о р г а н и з м е 8 6 % л ю д е й и м о ж е т п о п а д а т ь в н е г о с р о ж д е н и я .

Что касается кариеса, при многократных поцелуях он действительно может передаться человеку. Однако в зоне риска только те, у кого слабые защитные функции слюны, заключила Пташенчук.