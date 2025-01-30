В чем польза растворимой и нерастворимой клетчатки

Пищевые волокна, или клетчатка, могут быть растворимыми и нерастворимыми. Оба типа важны для слаженной работы организма – в первую очередь, пищеварительной системы.

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Об этом рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан».

Врач объяснила, что растворимая клетчатка при контакте с водой превращается в гелеобразную смесь, благодаря чему пища легче проходит по пищеварительному тракту. Растворимая клетчатка также продлевает чувство сытости, и помогает контролировать уровень холестерина и глюкозы. Кроме того, это источник питания для микроорганизмов, обитающих в кишечнике – известно, что от микробиома зависит не только работа пищеварительной системы, но и общее самочувствие.

Нерастворимая клетчатка проходит по организму в не измененном виде – она не усваивается и практически не изменяется под воздействием кишечных бактерий. Такой тип волокон участвует в формировании стула и нормальном пищеварении в целом.

Проблемы с пищеварением, такие как боли в животе, газообразование, диарея, запоры, вздутие, могут решаться разными способами, в зависимости от причины возникновения – в том числе, изменением рациона. Диета с высоким содержанием клетчатки входит в различные протоколы лечения, например, у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

В ряду продуктов, богатых клетчаткой, врач назвала фрукты, овощи, продукты из цельных злаков, бобовые, орехи, семечки.