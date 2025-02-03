Йога или пилатес: что выбрать

Фитнес-индустрия предлагает множество вариантов физической активности, но когда речь заходит о гармонии ума и тела, в центре внимания неизменно оказываются два направления: йога и пилатес. Оба метода гарантируют укрепление мышц, развитие гибкости и улучшение самочувствия, но между ними все же есть разница. В чем она заключается, расскажет "Рамблер".

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Йога

Йога — это целостная система, включающая работу с телом, дыханием и сознанием. Ее история корнями уходит в тысячелетия, а философская основа основана на индийских традициях самопознания и медитации.

Что важно знать о йоге?

Разнообразие стилей: от медитативной хатха-йоги до интенсивной аштанга-йоги или виньясы.

от медитативной хатха-йоги до интенсивной аштанга-йоги или виньясы. Работа с дыханием: пранаяма (дыхательные техники) играет ключевую роль в асанах и расслаблении.

пранаяма (дыхательные техники) играет ключевую роль в асанах и расслаблении. Гибкость и баланс: регулярные занятия делают тело подвижнее, улучшают осанку и координацию.

Однако не стоит думать, что йога — это всего лишь расслабление и растяжка. В зависимости от стиля и уровня нагрузки она может быть очень интенсивной, в таком случае работа потребует выносливости и силы. Кроме того, особое внимание в ней уделяется балансу.

Психическое исследование: йога снижает уровень стресса, развивает осознанность и помогает бороться с тревожностью.

Практика йоги часто происходит в связке с философией осознанного образа жизни: внимательность к питанию, отказ от вредных привычек. Это не просто тренировка, это способ взглянуть на себя и на мире глубже.

Пилатес

Пилатес появился гораздо позже йоги — в начале XX века. Его основатель, немецкий тренер Джозеф Пилатес, разработал методику, направленную на восстановление и поддержание здоровья после травм тела. В отличие от йоги, где большое внимание уделяется духовному аспекту, пилатес полностью основан на физическом развитии.

Особенности пилатеса:

Фокус на "кор" (центр тела): особое внимание уделяют внутренним мышцам живота, поясницы и тазового дна.

особое внимание уделяют внутренним мышцам живота, поясницы и тазового дна. Контроль и осознанность: упражнение проводится плавно, без рывков и напряжения.

упражнение проводится плавно, без рывков и напряжения. Равномерная нагрузка: прорабатываются не только крупные мышцы, но и стабилизаторы, что делает тренировку более сбалансированной.

прорабатываются не только крупные мышцы, но и стабилизаторы, что делает тренировку более сбалансированной. Подходит для восстановления после травм: низкоударные упражнения для суставов и позвоночника.

Пилатесом можно заниматься как на коврике, так и на специальном оборудовании (реформерах), что делает его доступным и эффективным как для новичков, так и для продвинутых спортсменов.

Реформер-пилатес: можно ли похудеть на этих тренировках

Что выбрать: йогу или пилатес?

Выбор между йогой и пилатесом зависит от ваших целей, состояния здоровья и предпочтений.

Если вам нужна гибкость, научитесь расслабляться и работать с дыханием — практикуйте йогу. Она подойдет тем, кто хочет гармонизировать тело и сознание, а также тем, кто ищет способ борьбы со стрессом. В ней больше духовного аспекта и работы с концентрацией.

Если вам важны крепкие мышцы, осанка и глубокая проработка корпуса, лучше выбрать пилатес. Также этому виду тренировок стоит отдать предпочтение в случае, если вам нужно восстановиться после травмы, особенно повреждения спины, так как он не включает резких движений.

Но если вам важно и то, и другое, никто не мешает совмещать практики. Многие тренеры предпочитают комбинировать их: пилатес формирует мышечный каркас, йога развивает гибкость и баланс.

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