Шесть ошибок в питании могут замедлять рост мышечной массы
Сертифицированный диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала неправильные привычки в питании, которые могут ухудшить прогресс в наборе мышечной массы. Эксперт выделил шесть распространённых ошибок:
- Недостаточное потребление белка. Белок необходим для восстановления и роста мышц. Рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг веса тела, распределяя его равномерно в течение дня.
- Недостаток калорий. Для роста мышц необходимы калории. Если вы не потребляете больше, чем сжигаете, ваше тело может использовать мышцы как источник энергии.
- Недостаточное потребление углеводов. Углеводы являются основным источником энергии. Их нехватка может снизить производительность и замедлить восстановление после тренировок.
- Недостаток гидратации. Вода важна для всех функций организма, включая восстановление мышц. Пейте воду постоянно в течение дня, особенно до, во время и после тренировок.
- Игнорирование полезных жиров. Жиры необходимы для выработки гормонов, поддерживающих рост мышц. Включайте в рацион авокадо, орехи и жирную рыбу.
- Пренебрежение едой после тренировки. После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий.
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