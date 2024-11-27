Как рассчитать свою норму воды в день

На просторах интернета чаще всего встречается такая формула: 30 мл воды на килограмм текущего веса. Но есть нюансы.

- Правильная рекомендация - 30-35 мл на килограмм нормальной массы тела. Если говорить в целом, очень усреднить, то верхняя граница нормальной массы тела для женщин - до 70 кг, для мужчин - до 90 кг. Получается, для женщин требуется около 2,1 литра в сутки. Но это не значит, что нужно выпить двухлитровую бутылку воды, - рассказала Юлия Чехонина.

Диетолог поясняет, что, находясь в обычном пищевом режиме, с продуктами человек получает жидкость. И так в организм в составе обычной пищи поступает в течение дня от 600 до 800 мл - в зависимости еще и от количества овощей и фруктов в рационе.

А еще 400 мл - за счет внутренней (эндогенной) жидкости, которая образуется в процессе различных биохимических реакций - в результате окисления белков, жиров и углеводов.

Таким образом, человек имеет даже без дополнительного приема воды около 1-1,2 литра жидкости только при обычном режиме питания.

- И 2-2,5 литра - потребность организма в общей жидкости в течение суток. Из этого количества уже можно вычесть до 1,2 литра, потому что мы ее получим из еды, и часть образуется дополнительно в организме. И тогда у нас остается около полутора литров, которые мы должны получить из жидких блюд, напитков - не только из чистой воды. А обычной питьевой воды достаточно в количестве двух стаканов - около 500 мл.

При этом Юлия Чехонина уточнила, что при возникновении жажды ее лучше утолить чистой питьевой водой. Дополнительно следует ее пить при физических нагрузках и в жару.

А еще говорят: если запивать лекарства или витамины водой, то она в расчет нормы уже не идет, поскольку в ней растворяются препараты, микроэлементы. Однако диетолог пояснила: