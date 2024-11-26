Врач поделился советами по профилактике варикоза

Врач-флеболог клиники «Креде Эксперто» Даниил Чикишев рассказал о мерах профилактики варикоза.

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В беседе с газетой «Известия» он посоветовал носить комфортную обувь, подходящую по размеру и без узкого носа.

Чикишев также рекомендовал следить за весом и заниматься физической активностью.

Как уточнил врач, если пациент входит в группу риска по варикозу, то занятие некоторыми видами спорта может ускорить развитие болезни. В частности, это волейбол и баскетбол, а также любые активности с прыжками и жёстким приземлением на стопы.

Показаны занятия плаванием, велоспортом или беговыми лыжами.

Чикишев советует обращать внимание на любые визуальные изменения в ногах, а также на судороги и покалывания в икроножных мышцах.

Ранее кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала о причинах возникновения варикоза.