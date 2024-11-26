Эксперт назвал меры профилактики норовируса

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова посоветовала соблюдать меры предосторожности для профилактики норовируса.

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«В "вирусном пейзаже" сегодняшнего дня присутствуют не только респираторные вирусы, которые вызывают насморк и кашель, и преимущественно представлены коронавирусами и риновирусами, но и, как всегда, в осенний период, мы регистрируем норовирусы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это очень контагиозный кишечный вирус.

Как отметила Попова, важно следить за тем, чтобы руки и поверхности были чистыми, а при приготовлении пищи соблюдались все правила.

Глава Роспотребнадзора советует делать выбор в пользу термически обработанных блюд, особенно в заведениях общепита.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что норовирусы активны в осенне-зимний период.