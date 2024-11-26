Рак желчного пузыря молодеет: меры профилактики

Онколог Кэрол Сикора рассказал, что агрессивный рак желчного пузыря все чаще встречается у людей молодого и среднего возраста. В комментарии Mail Online доктор дал советы людям, находящимся в зоне риска развития болезни.

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По словам врача, причина появления рака у все большего количества людей в возрасте до 50 лет кроется в современном образе жизни. В частности, загрязнение окружающей среды, употребление алкоголя и нездоровой пищи, ежедневные стрессы оказывают негативное воздействие на микробиом, а это, в свою очередь, может повлиять на риск развития рака, сказал Сикора.

Старший менеджер по анализу онкологических заболеваний Катрина Браун добавила, что на развитие рака влияет также генетика и ожирение. В то же время рост количества случаев выявляемого рака у молодых людей и людей среднего возраста она связала с качественным скринингом.

Сикора порекомендовал употреблять много фруктов и овощей, а также регулярно заниматься спортом, чтобы избежать ожирения и минимизировать риски для здоровья.

Ранее онколог Елена Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.