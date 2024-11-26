Терапевт Ахуньянова назвала провоцирующие развитие рака продукты

Некоторые виды продуктов, в том числе те, которые подверглись сильной переработке, могут заметно увеличивать риск развития злокачественной опухоли. Об этом предупредила врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

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По словам медика, крайне большую опасность представляет еда, которая продается в пачках: сладости, колбасы, снеки, сладкая газировка и растворимый кофе. Продуктом-провокатором возникновения онкологии, как подчеркнула доктор, также является красное мясо, которое среди прочего можно купить в виде сосисок или бекона. Однако врач указала на то, что избегать стоит конкретно магазинных мясных изделий.

«У людей сейчас 80 процентов — еда из пачки, а 20 процентов — натуральная. А надо наоборот. Если вы уберете ультрапереработанную еду, то вы себя сильно застрахуете от рака»‎, — передает слова Ахуньяновой UfaTime.ru.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова перечислила продукты, употребление которых может вызвать рак.

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала, что сосиски не стоит выбирать в качестве варианта быстрого завтрака для всей семьи, поскольку при регулярном употреблении они могут привести к раку кишечника и желудка.