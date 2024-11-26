Какие продукты стоит добавить в рацион для поддержки иммунитета

Нутрициолог Русанова рассказала о продуктах для поддержки иммунитета
Врач-нутрициолог Дарья Русанова рассказала о продуктах, полезных для иммунитета.
«На иммунитет напрямую влияет микробиота кишечника: чем разнообразнее состав микрофлоры, тем лучше защита от заболеваний», — заявила эксперт в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, чтобы помочь иммунитету в сезон ОРВИ, желательно добавить в рацион продукты, содержащие пробиотики, пребиотики и синбиотики.
Также ослабляет иммунитет недостаток витамина D и железа, отметила Русанова.
Нутрициолог рекомендовала употреблять жирные сорта рыбы, яйца, сыр, печень, красное мясо, шпинат.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков посоветовал отказаться от употребления молочных каш.