Эксперт объяснил, какую выбрать обувь во время гололеда

Правильно подобранная обувь поможет защититься от гололеда, рассказала «МК в Питере» сертифицированный судебный эксперт по охране труда и производственной безопасности, инструктор обучения навыкам первой помощи Ольга Гудкова. По ее словам, зимой лучше отказаться от высоких каблуков.

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«‎Надо помнить, правильно подобранная обувь — ваш главный союзник в борьбе с гололедом. Протектор на подошве должен быть рельефным, это залог устойчивости. Чем глубже и шире рисунок, тем лучше сцепление с поверхностью», — подчеркнула инструктор.

Она добавила, что лучшим выбором станет обувь с резиновой подошвой, потому что она легко сгибается и хорошо сцепляется со льдом. При этом шипы и шероховатости сделают зимние прогулки еще безопаснее. К тому же стоит пользоваться специальными средствами для обуви, которые еще больше усилят сцепление подошвы со льдом.

Нужно также исключить спешку и ходить медленно и уверенно, избегая широких шагов. Равновесие помогут удержать свободные руки, поэтому не стоит держать их в карманах или пользоваться смартфоном на улице, указала Гудкова.

Ранее врач-косметолог, дерматолог, трихолог Ирина Выгонова рассказала, что специальные кремы и одежда помогут защитить кожу лица от обветривания зимой. По ее словам, в холодные месяцы кожа нуждается в более тщательном уходе.