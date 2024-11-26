Врачи объяснили, чем полезен для здоровья чай с тапиокой

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что чай с тапиокой бабл-ти защищает от катаракты и укрепляет кости. Выпуск, в котором специалисты раскрыли пользу этого популярного сладкого напитка, доступен на сайте телеканала.

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В первую очередь Малышева отметила, что чай с тапиокой является калорийным напитком.

«Калорийность этих шариков как чистого углевода — 350 калорий, это крахмал», — пояснила медик.

При этом, как рассказал Коновалов, бабл-ти обычно делают из зеленого чая.

«А в этом чае содержатся вещества под названием катехины — это антиоксиданты, которые благотворно влияют на состояние глаз, в частности на состояние хрусталика», — объяснил офтальмолог.

Доказано, что употребление от четырех до семи чашек чая в день на 40 процентов снижает риск развития катаракты, добавил специалист.

Медики обратили внимание на тот факт, что чай с тапиокой также содержит молоко.

«Все молочные продукты — основной источник кальция», — подчеркнула Малышева и добавила, что этот микроэлемент укрепляет кости.

Ранее Елена Малышева, Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус раскрыли пользу блинов. Они рассказали, что в муке, содержащейся в выпечке, есть селен, который поддерживает здоровье глаз.