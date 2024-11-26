Гинеколог предупредил, какое женское белье вредно для здоровья

Стринги вредно носить, так как они могут привести к нарушению оттока крови, рассказала РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Виктория Соболева. По ее словам, вместо них лучше выбирать белье, которое сделано из натуральных тканей и полностью закрывает ягодицы.

«Белье из синтетических материалов провоцирует раздражение, сухость и трение. А от трения нарушается целостность кожи и слизистых, в результате возрастает риск образования трещин», — объяснила врач.

Гинеколог отметила, что надевать стринги все же можно, но ненадолго.

Ранее врач — акушер-гинеколог Елена Дригинкина рассказала, что при выборе нижнего белья важно подобрать правильную модель трусов, которая не будет нарушать кровообращение и не навредит здоровью. Она отметила, что оптимальная модель — это слипы, они не стесняют движения и полностью закрывают ягодицы. Специалист порекомендовала выбирать нижнее белье по размеру, особенно при покупке трусов-шортов.

До этого врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что утягивающее белье не стоит надевать в новогоднюю ночь, оно может вызвать раздражение кожи, зуд и дерматит, если ходить в нем долгое время. Она уточнила, что также белье с сильной утяжкой может привести к изжоге или отрыжке из-за превышения внутрибрюшного давления. Это особенно вредно для людей, склонных к заболеваниям пищеварительного тракта, и при переедании.