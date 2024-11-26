Эндокринолог перечислил полезные свойства щей для здоровья

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина, отметила, что щи – это не только одно из самых любимых блюд русской кухни, но и потенциальный защитник от рака. По ее словам, капуста, являющаяся основным ингредиентом этого супа, обладает множеством полезных свойств.

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Капуста является богатым источником витамина С, который помогает укрепить стенки сосудов, а также витаминов К и А, необходимых для нормализации костной ткани и улучшения ночного зрения. Кроме того, она содержит антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухолей.

Мясо, входящее в состав щей, также играет важную роль. Оно является источником белка, необходимого для выработки клеток иммунной системы, гормонов и ферментов. В красном мясе содержится гемовое железо, которое особенно полезно для людей с хронической железодефицитной анемией.

Морковь богата витамином А, а лук содержит фитонциды, способствующие борьбе с вирусами. Однако, по словам Калошиной, овощи не следует обжаривать дольше трех минут, чтобы сохранить их полезные свойства. Также она обращает внимание на то, что картофель увеличивает калорийность блюда, что важно учитывать людям, стремящимся контролировать вес или страдающим диабетом II типа.

Ранее сообщалось, что потребление сосисок может стать причиной гипертонии и рака. По словам врача-диетолоаг Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Софьи Елиашевич, высокое содержание соли и консервантов в колбасных изделиях и сосисках может стать причиной повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний.