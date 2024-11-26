Раскрыт продукт, способный спровоцировать сильную мигрень

Сыр из-за тирамина и глутаминовой кислоты в составе способен спровоцировать мигрень или приступ аллергии, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. По ее словам, этот продукт противопоказан людям с артритом, гипертонией и лишним весом.

Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше, — отметила врач.

Еще одним фактором вреда сыра является наличие соли в больших количествах в продукте. Например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли. Благодаря этому кальций фактически вымывается из организма, уточнила Сухорукова.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова указала, что людям с почечной недостаточностью нельзя слишком часто есть индейку. В данном виде мяса слишком много белка, из-за чего идет большая нагрузка на почки.

До этого гастроэнтеролог София Кардашова пояснила, что отказ от фастфуда и газировки спасет от осеннего обострения гастрита. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала есть овощные супы, каши, а также нежирное мясо и рыбу. К тому же, по ее словам, нужно не переедать и не пропускать приемы пищи — это дополнительно нагружает желудок.