Названо популярное русское блюдо, защищающее от опухолей

Щи могут защитить от развития опухолей благодаря входящей в состав супа капусте, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что это одно из самых популярных блюд русской кухни. По ее словам, щи являются источником незаменимых макро- и микронутриентов для организма.

Щи — самое популярное блюдо русской кухни. Они просты в приготовлении и являются хорошим источником незаменимых макро- и микронутриентов для организма. Капуста — хороший источник витамина С, необходимого для снижения хрупкости сосудистой стенки, витамина К, необходимого для нормализации плотности костной ткани, витамина А, необходимого для остроты ночного зрения, а также хороший антиоксидант — защитник от опухоли, — поделилась врач.

По словам специалиста, в мясе тем временем присутствует полезный белок, который является хорошим источником энергии и необходим для построения клеток иммунной системы, гормонов и ферментов. Она отметила, что в красном мясе есть гемовое железо, особенно необходимое при хронической железодефицитной анемии.

Кроме того, обратила внимание Калошина, морковь, которую добавляют в щи, содержит большое количество витамина А, а лук является источником фитонцидов, помогающих бороться с вирусами. Специалист предупредила, что овощи при этом не стоит обжаривать дольше трех минут. Она уточнила, что картофель повышает калорийность блюда, о чем особенно важно знать худеющим и людям с диабетом II типа.

Если картофель добавить все же хочется, выбирайте менее крахмалистые сорта. Также для снижения крахмала можно предварительно вымочить картофель в воде. Не кладите его в блюдо в больших количествах, три-четыре средних картофелины на пятилитровую кастрюлю — самое то, — заключила Калошина.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что нужно есть больше рыбы и овощей, чтобы быстрее выздороветь при вирусных заболеваниях. Врач уточнил, что важно питаться три раза в день сбалансированными по белкам, жирам и углеводам блюдами.